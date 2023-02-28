HDP'li Tülay Hatimoğlulları AKP-MHP sıralarına seslendi: 'Yaraları sardık' demeye hiç kimse cüret etmesin, devlet yoktu

TBMM Genel Kurulu'nda Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlandı. HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları kendisi adına yaptığı gündem dışı konuşmaya "Depremin olduğu ilk saatlerde yola koyulanlardanım çünkü benim ailemin yaşadığı mahallede şu an 5 ev ayakta ve tamamı yıkılmış durumda; şu an ne bir komşumuz kaldı ne bir yakınımız kaldı doğru dürüst ve bugünden itibaren AKP ya da MHP sıralarından çıkıp 'Burada depremin yaralarını sardık' demeye hiç kimse sakın ve sakın bu cüreti burada göstermesin. Devlet yoktu, yoktu" dedi.

Hatimoğulları, deprem bölgesine giderken yolda Millî Savunma Bakanı'nın "Askerimizle enkaz kaldırma çalışmalarındayız." dediğini aktararak "bir asker yoktu" diye konuştu. "Yurttaş çatlamış yollarda mandalina sandıklarıyla trafik polisliği yaptı âdeta. Enkazdaki insanların içeriden seslerini duyuyorduk 'Kurtarın bizi' diyen sesleri. Dışarıdaki ailelerin çığlığına ortak olduk 'Geliyoruz. Biraz dayanın' diye. Önlüklü AFAD'cılar geldi, elinde bir kürek, bir kazma yoktu, küreği benden istediler; kepçeyi, Samandağı Cumhuriyet Mahallesi'nde ben buldum, küreği ben verdim onlara; ağlayan AFAD'çıya tanık oldum 'Elimiz kolumuz böyle gönderildik, yurt dışından gelecek ekiplerin ekipmanını kullanacağız" demişler onlara oysa yurt dışından gelen ekiplerin Adana Havalimanı'nda nasıl bekletildiğine de ben tanığım" ifadesini kullandı.

"YÜZÜ OLAN KIZILAY'IN YÜZÜNE TÜKÜRÜR"

Kızılay ile ilgili tartışmalara da değinen Hatimoğulları, "Burada çıkıp kimse hikâye anlatmasın, Utanç verici bir şey ya, yüzü olan Kızılay'ın yüzüne tükürür. Kızılay çadır sattı, kan sattı, konserve sattı. Biz ise yana yana çadır aradık. Su aradık, yemek aradık akrabalarımıza, ailelerimize, komşularımıza vermek için. Gidin, bakın, bugün Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı açıklama üstüne açıklama yapıyorlar; gidin herhangi bir deprem bölgesine; normal yurttaşla, önceden planladığınızla değil, gerçek yurttaşla gidin konuşun 'Defolun gidin' diyecekler size. 'Gelmeyin' diyecekler, 'Yoktunuz' diyecekler size. Demeye de devam edecekler, çünkü üç hafta geride bıraktık devlet hâlâ yok" dedi.

"BU İKTİDAR DERHAL İSTİFA ETMELİDİR"

Hatimoğulları şöyle devam etti:

"Bu iktidar derhâl istifa etmelidir ve bundan sonraki süreçte bu parlamentonun en temel görevi: Depremzedelerin yaralarını nasıl saracağız? Depremzede, evi yıkılmış, ertesi gün ne olacağını bilmiyor, nasıl bir sabaha uyanacağını bilmiyor. Burada, biz, hep birlikte, meslek odaları, kitle örgütleri depremzedelerle birlikte yeniden kentlerimizi nasıl inşa edebileceğimizi konuşmak zorundayız. 5'li çeteyle, tüccarlarla değil, çadır satanlarla değil, gerçekten kamusal anlayışla bizim buna çözüm üretmemiz lazım. Bugün depremzede bunları bekliyor; evim yıkıldı, ne olacak? Yerine kim, ne inşa edecek? Ne karşılığında bu evler bize verilecek? Göç mü ettirileceğiz? Bütün bu soruların yanıtlanması gerekiyor, yanıtlaması gereken de bu parlamentodur."