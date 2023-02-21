İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık'ın eserine basım dağıtım yasağı ve toplatma kararı
İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık'ın 'Yaşayan Kur'an Türkçe Meal-Tesfir'i isimli eserine basım, dağıtım yasağı ve toplatma kararı verildi.
Gezi eylemleri döneminde kurdukları "Yeryüzü Sofraları" ile tanınan, Antikapitalist Müslümanlar oluşumunun kurucusu ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, 'Yaşayan Kur'an Türkçe Meal-Tesfir'i isimli eserine basım, dağıtım yasağı geldiğini ve toplatma kararı verildiğini duyurdu.
Kararın sakıncalı unsurlar sebebiyle alındığını kaydeden Eliaçık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul sulh ceza mahkemesi 'İslam Dini'nin temel nitelikleri açısından sakıncalı unsurlar içerdiği' gerekçesiyle 'Yaşayan Kur'an Türkçe Meal-Tesfir' adlı eserimiz hakkında basım, dağıtım yasağı ve toplatma kararı vermiştir"
Son Güncelleme: