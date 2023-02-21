İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık'ın eserine basım dağıtım yasağı ve toplatma kararı

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık'ın 'Yaşayan Kur'an Türkçe Meal-Tesfir'i isimli eserine basım, dağıtım yasağı ve toplatma kararı verildi.

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İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık'ın eserine basım dağıtım yasağı ve toplatma kararı

Gezi eylemleri döneminde kurdukları "Yeryüzü Sofraları" ile tanınan, Antikapitalist Müslümanlar oluşumunun kurucusu ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, 'Yaşayan Kur'an Türkçe Meal-Tesfir'i isimli eserine basım, dağıtım yasağı geldiğini ve toplatma kararı verildiğini duyurdu.

Kararın sakıncalı unsurlar sebebiyle alındığını kaydeden Eliaçık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul sulh ceza mahkemesi 'İslam Dini'nin temel nitelikleri açısından sakıncalı unsurlar içerdiği' gerekçesiyle 'Yaşayan Kur'an Türkçe Meal-Tesfir' adlı eserimiz hakkında basım, dağıtım yasağı ve toplatma kararı vermiştir"

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık'ın eserine basım dağıtım yasağı ve toplatma kararı - Resim : 1

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