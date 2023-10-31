İl müdürlüğü "asansör düşmedi" dedi, öğrenciler şikayetçi oldu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Fatsa Öğrenci Yurdu’nda bir asansörün düşmesini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün yalanlamasının ardından olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "5'inci katta dört tane kız öğrencimiz asansöre binmiş 21:27’de 5'inci katta asansörden inmişlerdir. 5'inci kat koridor kamera görüntüleri izlendiğinde asansöre binip 5'inci katta asansörden çıktıları görülmektedir. 4'üncü kat kamera görüntüsünde asansörün kapısının açılmadığı görülmektedir. Dolayısıyla asansörün 4'üncü kata düştüğü ile ilgili somut bir delil bulunamamıştır. Asansörün son bakımı, yetkili firma tarafından 28 Ekim 2023 Cumartesi günü yapılmış olup, asansörün zemine çakılması, halat kopması ile ilgili hiçbir durum söz konusu değildir" denilmişti.

Birgün gazetesinden Onur Durmuş'ın haberine göre ise kazanın ardından hazırlanan polis tutanağında asansörün düştüğü net bir şekilde yer aldı.

Tutanakta şu ifadeler yer aldı:

"KYK Yurdunda asansör düşmesi olayı ile ilgili anons üzerine, ekiplerin olay yerine intikalinden sonra; şifahi yapılan görüşmede içinde 4 şahsın olduğu asansörün 5’inci kattan hızlıca 3’üncü kata indiği, 3’üncü katta içeride kalan şahısların arkadaşları vasıtası ile dışarı çıkartıldığı, çıkarıldıktan yaklaşık 5 saniye sonra asansörün bodrum kata düştüğü, asansör içerisinde 4 kişinin olduğu, herhangi bir yaralanma olayı olmadığı, şahıslar korktukları ve sinir krizi geçirdikleri için 112 marifetiyle Fatsa Devlet Hastanesi'ne intikali sağlanmıştır. Hastanede yapılan şifahi görüşmede ise şahıslar KYK Yurt yönetiminden davacı ve şikayetçi olduklarını beyan etmişlerdir. Günün Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmiş olup, Yurt Müdürü hakkında bilgi sahibi olarak ifadesinin alınması ve asansör ile ilgili bilirkişi raporu alınması/düzenlenmesi talimatı alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmekte olup; ilçe Kaymakamı ve ilçe Emniyet Müdürünün refakatinde öğrencilerle görüşülmek suretiyle herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır."

Yurt Müdürü Salim Sadan de güvenlik görevlilerinin yerinde olmadığının tespit edildiğini ve kendi bünyelerinde bir soruşturma başlatılacağını söyledi.