Ayna Ayna filmi gösterimde

Ayna Ayna’nın ilk gösterimleri İstanbul’da 2 Kasım’da Nişantaşı City’s, 6 Kasım’da Kadıköy Kadıköy ve 14 Kasım’da Caddebostan CKM sinemalarında olacak. Gösterimlerden sonra filmin yönetmeni ve oyuncularıyla söyleşi yapılacak. 15 Kasım’da ise Başka Çarşamba programıyla film Anadolu’da 12 şehirde aynı anda gösterilecek. Ayna Ayna gösterimleri Kasım içinde farklı şehirlerde devam edecek.

Yönetmenliğini Belmin Söylemez’in yapımcılığını Haşmet Topaloğlu’nun yaptığı film kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan üç kadının bir oyunculuk kursunda kesişen hikayelerini anlatıyor. Bir yurtta kalan Aylin, Osmanlı dizisi seçmelerine katılıp cariye rolünü almak hayalindedir. Frida ruh ikizi olarak gördüğü Frida Kahlo’ya yazdığı oyununu sokaklarda sahnelemek ister. Oyunculuk kursları düzenleyen Lale tiyatrosunu ayakta tutabilmek için çıkacağı turneye güvenir. Üç kadın hayalleri sekteye uğrayınca birbirlerinden destek alırlar.

İlk filmi Şimdiki Zaman’la yurtiçi ve yurtdışı festivallerden ödüller kazanan Belmin Söylemez ikinci filminde sanatla ilgilenen kadınların toplum içinde birey olarak varolma mücadelesini işliyor.

Ayna Ayna 2022’de Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde prömiyerini yaptıktan sonra İstanbul, Gezici Festival, Nürnberg, İzmir, Ayvalık, Engelsiz Filmler festivallerinde gösterildi.