Ayna Ayna filmi gösterimde

Başrollerini Laçin Ceylan, Manolya Maya ve Şenay Aydın’ın paylaştığı festivallerde En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri alan Ayna Ayna filmi Başka Sinema özel gösterimleriyle Kasım ayında seyirciyle buluşuyor.

Son Güncelleme:
Ayna Ayna filmi gösterimde

Ayna Ayna’nın ilk gösterimleri İstanbul’da 2 Kasım’da Nişantaşı City’s, 6 Kasım’da Kadıköy Kadıköy ve 14 Kasım’da Caddebostan CKM sinemalarında olacak. Gösterimlerden sonra filmin yönetmeni ve oyuncularıyla söyleşi yapılacak. 15 Kasım’da ise Başka Çarşamba programıyla film Anadolu’da 12 şehirde aynı anda gösterilecek. Ayna Ayna gösterimleri Kasım içinde farklı şehirlerde devam edecek.

Yönetmenliğini Belmin Söylemez’in yapımcılığını Haşmet Topaloğlu’nun yaptığı film kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan üç kadının bir oyunculuk kursunda kesişen hikayelerini anlatıyor. Bir yurtta kalan Aylin, Osmanlı dizisi seçmelerine katılıp cariye rolünü almak hayalindedir. Frida ruh ikizi olarak gördüğü Frida Kahlo’ya yazdığı oyununu sokaklarda sahnelemek ister. Oyunculuk kursları düzenleyen Lale tiyatrosunu ayakta tutabilmek için çıkacağı turneye güvenir. Üç kadın hayalleri sekteye uğrayınca birbirlerinden destek alırlar.

İlk filmi Şimdiki Zaman’la yurtiçi ve yurtdışı festivallerden ödüller kazanan Belmin Söylemez ikinci filminde sanatla ilgilenen kadınların toplum içinde birey olarak varolma mücadelesini işliyor.

Ayna Ayna 2022’de Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde prömiyerini yaptıktan sonra İstanbul, Gezici Festival, Nürnberg, İzmir, Ayvalık, Engelsiz Filmler festivallerinde gösterildi.

Son Güncelleme:
Sardalyayı ziyan etmeden pişirme tekniği. Tüm balıkçıların yöntemiymiş Sardalyayı ziyan etmeden pişirme tekniği. Tüm balıkçıların yöntemiymiş
Gezi davası ve AYM kararı: “Kritik davalarda bir grup oturup hukuk dışı yöntemler bulup mağduriyeti uzatıyor” “Kritik davalarda bir grup oturup hukuk dışı yöntemler bulup mağduriyeti uzatıyor”
Camdaki Kız'dan bomba! Efsane oyuncu bambaşka bir şekilde geri dönüyor Camdaki Kız'dan bomba! Efsane oyuncu bambaşka bir şekilde geri dönüyor
Çanakkale’de sahte MİT’çiye gözaltı Çanakkale’de sahte MİT’çiye gözaltı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten gram altın için 'Kasım' uyarısı: 'Kazanma değil batırma ayı' İslam Memiş'ten gram altın için 'Kasım' uyarısı: 'Kazanma değil batırma ayı'
Meteoroloji 8 ili saat vererek uyardı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! Meteoroloji 8 ili saat vererek uyardı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor!
Asgari ücrette sürpriz rakam: 20 Kasım tarihi işaret edildi! Asgari ücrette sürpriz rakam: 20 Kasım tarihi işaret edildi!
Kasım ayında hayatı çevrelerine zindan edecek 4 burç açıklandı! İntikam için bekliyorlar Kasım ayında hayatı çevrelerine zindan edecek 4 burç açıklandı!
En alıngan 3 burç açıklandı: Onların yanında söylediklerinize dikkat edin... En alıngan 3 burç açıklandı