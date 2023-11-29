İktidarın plansızlığı... YHT hatlarında 270 milyar TL’lik sapma yaşandı!

İktidarın plansızlığı YHT hatlarının yapım süresi ve maliyetlerdeki sapmayla bir kez daha göze çarptı. Kayseri-Ankara, Ankara-İzmir ve Adapazarı-Halkalı YHT hatlarındaki mali sapma 270 milyar TL’yi aştı.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, İktidarın propaganda malzemesi olarak kullandığı üç yüksek hızlı tren hattında yaşanan mali sapmanın 300 milyar TL’ye dayandığı öğrenildi. İktidarın plansızlığı nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesinde karadelik oluşturan yüksek hızlı tren hatlarının mevcut durumuna dikkat çeken CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri-Ankara, Ankara-İzmir ve Adapazarı-Halkalı Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarındaki mali sapmayı ortaya koydu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’nda 2026’da bitirileceği belirtilen Kayseri-Ankara hattı, kördüğüm haline geldi. Yatırım Programı’na 2026 olarak yazılan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı eski bakanı Adil Karaismailoğlu’nun 2027 olarak açıkladığı hattın tamamlanma yılı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından 2028 olarak duyuruldu. Hattın açılışında yaşanan gecikmenin büyük bir maliyet sapmasına neden olduğunu vurgulayan Genç, “2023’ün başında bu hattın maliyeti 26 milyar TL’ydi. Dolar kurunu hesap edersek 2028 yılına kadar bu hattın maliyetinin 93 milyar TL seviyesine çıktığını göreceğiz” dedi.

Benzer tablo, Ankara-İzmir ile Adapazarı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Halkalı YHT hatlarında da yaşandı. Genç, Ankara-İzmir hattıyla ilgili “Hattın yapım maliyeti 97 milyar TL. Önemli bir kısmı dış kredi. Yatırım programında, 2024’ten itibaren harcanması planlanan meblağ 55 milyar TL’ydi. Yani o günün kuruna göre, 2 milyar 925 milyon dolar. Şimdi bu maliyeti kurdaki artış ve enflasyona oranladığımızda Ankara-İzmir Hattı’nın 2026’da da bitirileceği öngörülüyor ancak büyük ihtimal gecikecek. Bu gecikmenin 178 milyar TL’lik bir maliyeti olacağı hesaplanıyor. Sapma yaklaşık 81 milyar TL” dedi. Yapım maliyeti 87,5 milyar TL olarak duyurulan Adapazarı-Halkalı hattı için ise henüz bir harcama yapılmadı. Hattın olduğu gibi durduğunu ifade eden Genç, yapımında henüz bir ilerleme kaydedilemeyen hattın bitiş yılının 2026 olarak öngörüldüğünü belirtti.

Genç, hattaki gecikme ve dolar etkisiyle yapım maliyetinin 211 milyar TL’ye çıkabileceğini kaydetti. Buna göre, başlangıç maliyeti 87,5 milyar TL olan hattın yapım maliyetinin 124 milyar TL sapacağı tahmin edildi. CHP’li Genç, yalnızca üç yüksek hızlı tren hattı için harcanacak paranın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2024 yılı yatırım teklifinde yer alan demiryolu harcamalarından 100 milyar TL daha fazla olduğuna dikkat çekti.