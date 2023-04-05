İktidardan 118 milyar TL'ye 106 deprem ihalesi: İhalelerde dikkat çeken detaylar

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde on binlerce yurttaşımız hayatını kaybederken, milyonlarcası da evsiz kaldı. Birçok hastane yıkıldı birçoğu ise zarar gördü.

T24 yazarı Çiğdem Toker de depremlerin ardından başlatılan deprem konutu ihalelerini köşesine taşıdı. Toker yazısında, şu ana kadar sayıları 106’ya ulaşan ihalelerin bedelinin 118 milyar TL’yi aştığını belirtti.

Toker yazısında ihale süreçlerini şöyle anlattı:

Farklı bir gelişme oldu: Emlak Konut, geçen hafta pazarlık usulüyle gerçekleştirilen deprem konut ihalelerin güçlü bir giriş yaptı ve ihale büyüklüğü açısından ciddi fark yarattı.

21 Şubat ile 30 Mart tarihleri arasında yapılan 21/b usulü 106 ihalenin çok büyük bölümü TOKİ tarafından gerçekleştirildi. İskenderun ve Hatay'da iki hastane ihalesini Sağlık Bakanlığı, Adıyaman'da üç büyük konut ihalesini Emlak Konut, Adıyaman ve Gaziantep'te de birer konut ihalesini de Çevre Şehircilik Bakanlığı yaptı. Pazarlık usulüyle yapılan bu ihaleleri, teklif veren şirketlerle birlikte haftalık olarak duyuruyorum. İhaleler EKAP'a yansısa bile geriden geldiği için güncel olarak paylaşmayı tercih ediyorum. Böylelikle konut başına maliyetin yüksekliği, kamu lehine indirimin yüzde kaç olduğu gibi başlıklar kamu kaynakları açısından tartışılma zemini bulabiliyor.

EMLAK KONUTTAN 10 MİLYARLIK İHALE

Deprem konutları ihalelerini ağırlıklı olarak TOKİ yapmasına karşın, Emlak Konut'un geçen hafta Adıyaman için üç büyük ihale yaptığını öğrendim. İhale kayıt numaralarına henüz ulaşamadım ancak Emlak Konut'un İstanbul'da gelir paylaşımı modeliyle çalıştığı büyük inşaat firmalarının katıldığı bu üç büyük ihalenin toplam tutarı 10 milyar lirayı geçiyor.

- Emlak Konut'un 27 Mart'ta yaptığı "Adıyaman İndere Deprem Konutları 1. Etap Yapım İşi" ihalesinde en düşük teklifin, 4 milyar 104 milyon 961 bin TL teklifle Cevahir Grup'tan geldiği bilgisini aldım. Bu ihalede yaklaşık maliyet, 4 milyar 267 milyon 408 bin 505 TL olarak belirlenmiş. Cevahir İnşaat'ın kamu lehine verdiği indirim oranı ise yüzde 3,81 düzeyinde kalmış.

- Emlak Konut'un 29 Mart'ta yaptığı "Adıyaman İndere Deprem Konutları 2. Etap Yapım İşi" ihalesinde en düşük teklif, 3 milyar 653 milyon TL teklifle Ahes İnşaat'tan gelmiş. Bu ihalede yaklaşık maliyet, 3 milyar 912 milyon 659 bin 953 TL olarak belirlenmişti. Ahes İnşaat'ın kamu lehine verdiği indirim oranı yüzde 6,64 olarak hesaplanıyor.

- Emlak Konut'un 30 Mart'ta yaptığı "Adıyaman Kahta Deprem Konutları İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi" ihalesinde en düşük teklif, 2 milyar 261 milyon TL ile Başyapı İnşaat'tan gelmiş. Bu ihalede yaklaşık maliyet 2 milyar 287 milyon 859 bin TL olarak belirlenmiş. Başyapı İnşaat'ın kamu lehine verdiği indirim oranı, yüzde 1,17 düzeyinde kalmış.

AHES İNŞAATA 6.4 MİLYARLIK İHALE

Emlak Konut'un Adıyaman deprem konutları ihalesinde 3.6 milyar TL teklif veren Ahes İnşaat, bir gün önce de (28 Mart) TOKİ'nin yine Adıyaman için (Merkez İlçe Örenli Mahallesi 3. Etap) için yaptığı 1075 adet konut ihalesine 1 milyar 812 milyon, 2 lira 53 kuruş teklif verdi. Ahes İnşaat yine Adıyaman Merkez İlçe Örenli Mahallesi için yapılacak konutlar için TOKİ'nin 28 Şubat'ta yaptığı 614 adet konutluk 1. Etap ihaleyi de 999 milyon 2 lira 53 kuruş teklif vermişti.

Böylece Ahes İnşaat'ın Adıyaman'da yaptırılacak deprem konutları için yapılan üç ihalede verdiği teklif büyüklüğü 6,4 milyar TL'ye ulaşıyor. (Küçük bir detay: Şirketin Adıyaman Örenli etapları için verilen iki teklifin sonu da 2 lira 53 kuruş ile bitmesi dikkat çekici.)

Ahes İnşaat, Emlak Konut'un güvendiği bir şirket. Emlak Konut GYO, İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm projesi kapsamındaki 3458/1 parsel konutları için 2022 yılının şubat ayında Ahes İnşaat ile 596 milyon 134 bin 53 TL'lik sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

Kamu zararına mı?

TOKİ'nin 29 Mart'ta yaptığı "Kahramanmaraş 6. Etap Kırsal 500 Adet Deprem Konutu" yapım işine de değinelim. Çünkü daha önce birden fazla ihalede olduğu gibi burada da verilen en düşük teklif, resmi olarak belirlenen yaklaşık maliyetin üzerine çıkmış. Bu, devlet lehine hiçbir tasarruf olmadığı gibi zarar anlamına geliyor. Bu ihalede, TOKİ 500 adet konut için 1 milyar 578 milyon 355 bin 508 TL yaklaşık maliyet belirlemiş. Yılkanur İnşaat-Çakır İnşaat ortaklığının verdiği "en düşük teklif", 1 milyar 658 milyon 262 bin 799. Bu tutar, yaklaşık maliyetten yüzde 5 fazla.

TOKİ eğer bu teklifi kabul ettiyse, hiç indirim sağlanmayan diğerleriyle birlikte neden kabul ettiğini, hesap hatasının kimin nasıl yaptığını kamuoyuna açıklarsa iyi olacaktır.