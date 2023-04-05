Erdoğan çiftinin Togg içindeki sohbeti gündem oldu: 'Bir dakika hanım ya'

Yerli otomobili ilk teslim alan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan oldu. Erdoğan çifti aracı test etti. İkilinin araç içindeki sohbetleri ise kameraya yansıdı.

Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının paylaştığı görüntülerde, Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Erdoğan çiftine akıllı cihazın özellikleri ve üretilecek diğer modellere ilişkin bilgi verdi.

"TÜRK SANAT MUSİKİSİNİ NEREDEN DİNLEYECEĞİZ?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türk Sanat Musikisini nereden dinleyeceğiz?" sorusu üzerine Karakaş, aracın fabrika çıkışı olduğunu, herhangi bir yükleme yapılmadığını söyledi.

ERDOĞAN ÇİFTİNDEN DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Eşi Emine Erdoğan'ın sürüş esnasında, "Araba benim ona göre." demesi üzerine Erdoğan'ın, "Kaptan benim şu anda, kaptana uyacaksın. Arabanın senin olması önemli değil, direksiyonda kim var önemli olan o." yanıtı dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teslim edilecek aracı sorması üzerine Gürcan Karakaş, aynı modelde bir aracın Aliyev'e gönderildiğini söyledi.

Emine Erdoğan, aracın üretilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Erdoğan çiftine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti.

Son Güncelleme:
HDP'li İdris Baluken cezaevinden çıktı HDP'li İdris Baluken cezaevinden çıktı
Kanal D dizisi apar topar final yapıyor! Başrol gerçeği açıkladı Kanal D dizisi apar topar final yapıyor! Başrol gerçeği açıkladı
Melih Gökçek, ne yapacağını şaşırdı: Marteniçka bileklik hakkında söyledikleri pes dedirtti Melih Gökçek, ne yapacağını şaşırdı: Marteniçka bileklik hakkında söyledikleri pes dedirtti
Son dakika: Soylu açıkladı: Depremde can kaybı 50 bin 399'a yükseldi Soylu açıkladı: Depremde can kaybı 50 bin 399'a yükseldi
Son dakika: Antalya açıklarında ticari gemi battı: 9 personel aranıyor Son dakika: Antalya açıklarında ticari gemi battı
Her gün 1 bardak için.. Böbrekleri temizliyor ve vücutta zehir bırakmıyor Her gün 1 bardak için.. Böbrekleri temizliyor ve vücutta zehir bırakmıyor
ÇOK OKUNANLAR
'AKP'de milletvekili aday listesi ortaya çıktı' iddiası: Savcı Sayan'a kötü haber 'AKP'de milletvekili aday listesi ortaya çıktı' iddiası: Savcı Sayan'a kötü haber
MetroPOLL'ün son anketleri: Tablo, deprem öncesi günlere dönüşmüş görünüyor MetroPOLL'ün son anketleri: Tablo, deprem öncesi günlere dönüşmüş görünüyor
Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye'den 26 isim listede! Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye'den 26 isim listede!
Avukatı canlı yayında yanıtladı: 'Sedat Peker, söz verdiğinden öte açıklamalar yapma kararlılığında' Avukatı canlı yayında yanıtladı: 'Sedat Peker, söz verdiğinden öte açıklamalar yapma kararlılığında'
Meteoroloji'den 41 ile uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 41 ile uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor!