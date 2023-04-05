Deprem onlar için fırsat: Milyarlarca lira yine yandaşlara

Büyük yıkımın yaşandığı şubat ayından sonra yaşanan artçılar ile bölge hâlâ sarsılıyor. Deprem konutu ihaleleri uzmanların tüm uyarılara karşın sürüyor. 14 Mayıs seçimleri öncesi iktidara yakın isimlere milyarlarca liralık ihaleler birbiri ardına veriliyor.

AKP-MHP ortaklığı da seçim öncesi bu ihaleleri propaganda malzemesi olarak kullanıyor. 11 ilde etkili olan depremin ardından hızla yapılan deprem konutu, ticaret merkezi, altyapı ve çevre ihalelerde adres şaşmıyor. Seçilen şirketlerle ‘pazarlık’ usulüyle yapılan ihalelerin tamamına yakını iktidara yakın isimlerin, TOKİ ihalelerinin gözde müteahhitlerinin, eski ve yeni AKP’lilerin ya da yakınlarının şirketlerine veriliyor.

HEP ADRESE TESLİM

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, depremden kısa süre sonra başlayan ve halen süren ihalelerin en büyüklerinde ‘‘pazarlık’’ geçen günlerde yapıldı. AKP döneminin tartışmalı Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerinin gözde müteahhitlerinden YDA İnşaat, 2,5 milyar TL’lik bir deprem konutu ihalesini alma aşamasına geldi. 2 milyar 521 milyon liralık Adıyaman kırsalına yapılacak 800 deprem konutunun pazarlıkla yapılan ihalesine iki şirket katıldı. YDA, 2 milyar 505 milyon lira ile en makul teklifi verdi.

BÜROKRATIN DAMADI

Toplu Konut İdaresi’nde (TOKİ) Başkan Yardımcılığı yaptıktan sonra AKP’den Fatih Belediye Başkanı seçilen Mehmet Özçelik’in damadının şirketi de deprem konutu ihalelerinin gözdeleri arasında yer alıyor. Pazarlıkla yapılan 999 milyon liralık bir ihaleden sonra Ahes İnşaat 1,8 milyar TL’lik bir iş daha aldı. Özçelik, 2003 ile 2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) müdürlük ve daire başkanlığı yaptı. Sonrasında 2019 yılına kadar TOKİ Başkanlığı’nda Başkan Yardımcısı olan Özçelik, 2019’dan bu yana Fatih Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Bir dönem Emlak Konut GYO Başkanvekilliği de yapan Özçelik’in damadı Mücahit Hamza Ekşi, Ahes İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı… Hamza Ekşi’nin babası Ebubekir Ekşi tarafından kurulan şirket, Özçelik’in Başkan Yardımcılığı’ndan bu yana TOKİ ihaleleri alıyor. Davet usulü yapılan deprem ihalelerine de katılan şirket, 28 Şubat’ta önce ‘‘Adıyaman Örenli Mahallesi 1 Etap 614 adet konut inşaatları’’ ile ‘‘altyapı ve çevre düzenlemesi işi’’nin ihalesini aldı. 999 milyon TL’lik sözleşme imzalandıktan sonra bu kez şirket, yine aynı mahalledeki 1.8 milyar TL’lik ‘‘bin 75 konut’’ ile ‘‘altyapı ve çevre düzenlemesi işi’’ ihalesini de üstlendi.

KONTROL SARAY MÜTEAHHİDİNDE

Bir yandan afet konutu, çevre düzenlemesi, altyapı ihaleleri sürerken diğer yandan inşaat sürecini ve sonrasını denetleyecek şirketleri belirlemek üzere de ihale yapılıyor. Geçen ay yine pazarlık usulüyle yapılan bir ihale ile Maraş, Antep, Adıyaman, Hatay, Urfa, Kilis, Osmaniye, Adana, Diyarbakır, Malatya, Elazığ ve mücavir bölgelerinde yapım işlerinin inşaat aşaması, inşaat sonrası danışmanlık işi Beşer Mühendislik’e verildi. 175 milyon TL’lik sözleşme imzalanan şirket, Cumhurbaşkanlığı’nın Beştepe ve Okluk Koyu’ndaki saraylarının yapım süreçlerindeki bazı etapları üstlenmesiyle tanınıyor.

66 MİLYAR TL’LİK 62 İHALE TAMAM

Depremin üzerinden kısa süre geçtikten sonra biliminsanları ve uzmanların uyarılarına karşın artçı sarsıntılar sürerken başlanan süreçte ilk ihale 21 Şubat’ta yapıldı. Bugüne kadar 64 ihale davet usulüyle gerçekleştirildi. İki ihalenin halen değerlendirilmesi sürüyor. Değerlendirmesi tamamlanan altı ihalenin ise henüz sözleşmeleri imzalanmadı. TOKİ’nin verilerine göre, tamamlanan ihalelerin toplam sözleşme bedeli 66 milyar TL’ye ulaştı.