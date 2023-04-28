İktidara yakın gazetecinin eşi olmak; Resim öğretmeniyken Eğitim Politikaları Daire Başkanı oldu

AKP iktidarının ahbap çavuş ilişkileri ile atamalar yaptığı devlet kurumları artık maaşların hesaplara gönderildiği liman haline geldi. Gerçek Gündem, hükümete yakın “gazeteciliği” ile tanınan Melik Yiğitel’in eşinin atamalarına ulaştı.

İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Melik Yiğitel’in eşi Meriç Murathan Yiğitel, resim öğretmeni iken önce 76’ncı madde kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü, sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nde Eğitim Politikaları Daire Başkan’ı yapıldı.

1977 doğumlu Meriç Murathan Yiğitel, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim bölümünden mezun oldu. Ankara’da bulunan Şehit Erhan Dural Anadolu Lisesi’nde Müdür Yardımcısı iken ilk olarak Bakanlık Merkez Teşkilatı/ Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne getirildi. Sonrasında ise Eğitim Politikaları Daire Başkan’ı yapıldı.

Atama sebebi gösterilen Madde 76’ya göre kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 657 Sayılı Kanun’un 68’nci maddesindeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.

İKİ GENEL MÜDÜR GÖREVDEN ALINMIŞTI

Geçtiğimiz Şubat ayında gece saatlerinde Milli Eğitim kadrolarında ani bir değişiklik olmuştu. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından görevinden alınarak yerine İstanbul eski Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zekine Dayıoğlu getirilmişti.

Atama o kadar hızlı olmuştu ki, görev değişikliğinin Resmî Gazetede yayınlanması, Dülger’in sözlü olarak görevine son verilmesinden sonra oldu.

Ancak Zekine Dayıoğlu görevinde iki hafta kalabildi. Çok kısa süre sonra yerine başka biri getirildi,

Bizzat Bakan Mahmut Özer tarafından makama getirilen Zekine Dayıoğlu’nun görevine yine Bakan tarafından çok kısa süre sonra son verildi. Yerine ise 11 Mart 2023 tarihi itibarıyla Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Hüseyin Burak Fettahoğlu getirildi.

Fettahoğlu’na bağlı Müdürlükte, kısa bir süre içinde beş daire başkanı görevden alındı. Görevden alınan isimler şunlar: Nuray Özge Sağbaş, Ömer Erdeve, Cengiz Yavan, Ebubekir Aydın, Cüneyt Akcapınar.

Atanan genel müdürler ve daire başkanlarının hepsi Mahmut Özer döneminde atandı.