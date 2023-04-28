Seçim ayarlı festivale dönüştü

GERÇEK GÜNDEM

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük önem verdiği ve damadı, Baykar şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın öncülüğünde gerçekleşen Teknofest, siyaset sahnesine dönüştü.

Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest’lerin ilki 2018’de gerçekleştirildi. İnternet sitesinde amacını “Teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yaparak toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye’nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflemek” olarak açıklayan Teknofest, önceki yıllarda ağırlıklı olarak Baykar tarafından üretilen insansız hava araçlarının tanıtım gösterileriyle duyurdu.

AKP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan, damadı Selçuk Bayraktar’ın T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen Teknofest’lerin daimi katılımcısı oldu.

Bu yıla kadar Eylül ayı başında düzenlenen Teknofest’in tarihinin Türkiye’nin kaderini belirleyecek 15 Mayıs seçimlerinden iki hafta öncesine alınması ‘seçim ayarlı teknoloji festivali’ yorumları yapılmasına neden oldu.

Festivalin açılışında ‘siyasi içerikli’ bir konuşma yapan Selçuk Bayraktar, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ‘dokunacağız’ sözlerine gönderme yaparak şu ifadeleri kullandı: "Teknofest'in her yıl büyümesi bir tercih değil, zorunluluktur. Dokunacağız dedikleri tüm milli platformlarımıza sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir. Bu uçaklara sadece tam bağımsız Türkiye hayaliyle yanıp tutuşan o çocuklar dokunabilir. Dünya takdir ederken içeride köstebek olanlar var."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da törende yaptığı konuşmada, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Varank, "Bakın bir cumhurbaşkanı adayı çıktı, Atatürk Havalimanı'nı, hem de TEKNOFEST'in başladığı günde, Amerikalı şirketlere peşkeş çekeceğini ilan etti. Burayı Amerikalı şirketlerin uzay ve havacılık merkezi yapacaklarmış" - "Bakınız burada dünyanın en büyük uzay havacılık festivali yapılıyor. Hem de İngilizler, Almanlar, Fransızlar değil Türk gençleri yarışıyor. Ama belli ki, bu beyefendi TEKNOFEST'i, sizi görmüyor ve sizi asla duymuyor" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün paylaştığı video ile iktidara gelmeleri durumunda Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay projelerinin merkezi haline getireceklerini söylemesinin ardından kendisine tepki gösteren Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz. Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz. İstikbalde başarılı bütün Türk girişimcilerimize yer var. Uzay hepinize yetecek kadar geniş." diye yazdı.

AKP propagandasına sahne olan Teknofest açılışında İstanbul’da her yıl Eylül ayında düzenlenen etkinliğin neden ani bir kararla seçimden iki hafta önceye alındığına ilişkin bir açıklama yapılmaması dikkat çekti.

Gerçek Gündem’in ulaştığı Teknofest kurumsal iletişim görevlisi, etkinliğin erkene çekilmesine ilişkin soruya, “Bizim zaten eylül ayında da yapacağımız bir festivalimiz var. O festival 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Ankara’da olacak. Hatta deprem olmasaydı mart ayında İzmir’de de 16-19 Mart tarihleri arasında bir tane festival yapacaktık. Yani bir yılda aralıklarla 3 festival düzenlemiştik ama deprem felaketinden dolayı ne yazık ki mart ayındaki festival ertelendi, yeni tarihi belirlenmedi. Zaten her zaman İstanbul festivali mayıs ayında yapılır, öyle planlanmıştı. Ankara’da da 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında bir festival daha olacak” yanıtı verdi.

Oysa 2018 yılından beri düzenlenen Teknofest’lerin tamamı yaz sonunda gerçekleştirildi. Teknofest’lerin ilki, 2018’de 20-23 Eylül’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapıldı. Ardından 2019'da 17-22 Eylül’de, 2020’de 24-27 Eylül’de, 2021’de 21-26 Eylül’de ve 2022 yılında ise 30 Ağustos-4 Eylül’de Teknofest etkinlikleri gerçekleştirildi.