İktidara Yakın Gazeteci Yazdı: Mehmet Şimşek'e Neden Operasyon Çekildi?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik iddialar siyaset sahnesini hareketlendirdi. Ekonominin siyaset gündemi halen Şimşek ve onun 'ipinin çekilmesine' yönelik iddialar...

İktidara yakın Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da bugünkü köşesinde Mehmet Şimşek ve AKP cephesinde neler olduğuna dair yazdı. IMF'in Türkiye raporunu köşesine taşıyan Hakan, rapordan şu ifadeleri paylaştı:

Türkiye’de kriz riskleri önemli ölçüde azaldı, güven arttı.

Cari açık düşüyor, piyasa duyarlılığı iyileşiyor, uluslararası rezervler artıyor.

Kredi derecelendirme kuruluşları, Türkiye’nin notunu yükseltiyor.

Manşet enflasyon, yaz aylarında azalmaya başladı, ancak yükseklik devam ediyor.

Finansal ve kurumsal sektörler, politika sıkılaştırmasını şimdiye kadar görünür bir stres olmadan atlattı.

Enflasyonun bu yıl ve gelecek yıl düşmesi bekleniyor.

"Mehmet Şimşek’e çekilen operasyonların nedenini, tam olarak bu raporda yazılanlarda bulabiliriz" diyen Hakan, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı odaklar, işlerin azıcık da olsa düzelme ihtimalini gördükleri anda Mehmet Şimşek’i örseleme faaliyetlerine girişiyorlar. Resmen, alenen, göz göre göre, hunharca, pişkince."