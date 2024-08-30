Kamyonet Kasasına Dolduruluyorlardı… İstanbul’da Vatandaşın Dikkati Sayesinde Kaçak Göçmenler Yakalandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Merkez Mahallesi'nde bir kamyonetin kasasına yabancı uyruklu şahısların bindiğini gören vatandaşlar, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı çalışmalarda yurt dışına kaçırılma vaadiyle kandırılmış 1'i kadın, 6'sı erkek toplamda 7 göçmen ve kamyonetin şoförünü yakaladı.

Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA