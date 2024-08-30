Kamyonet Kasasına Dolduruluyorlardı… İstanbul’da Vatandaşın Dikkati Sayesinde Kaçak Göçmenler Yakalandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir kamyonet kasasına doldurulan göçmenleri fark eden vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Araç hareket etmeden olan yerine gelen ekipler, 7 kaçak göçmen ve kamyonet şoförünü gözaltına aldı.

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Kamyonet Kasasına Dolduruluyorlardı… İstanbul’da Vatandaşın Dikkati Sayesinde Kaçak Göçmenler Yakalandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Merkez Mahallesi'nde bir kamyonetin kasasına yabancı uyruklu şahısların bindiğini gören vatandaşlar, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı çalışmalarda yurt dışına kaçırılma vaadiyle kandırılmış 1'i kadın, 6'sı erkek toplamda 7 göçmen ve kamyonetin şoförünü yakaladı.

Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

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