AKP’de OVP İtişmesi: IMF Raporu Şimşek’e Nefes Aldırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında son dönemde çeşitli biçimlerde istifa iddiaları gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta Gerçek Gündem’e konuşan AKP’li isimler istifa iddialarının temelinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanları ile Mehmet Şimşek arasındaki görüş ayrılıklarının bu haberlerin yayılmasına neden olduğunu belirtmişti. Öyle ki Şimşek’in bu nedenle istifayı düşündüğü, ancak vazgeçtiği de vurgulandı.

OVP’DE HEDEF TARTIŞMASI

AKP’lilerin aktardığına göre, Şimşek hakkında derinleşen görüş ayrılıklarının temelinde üzerinde çalışılarak son şekli verilen OVP yatıyor. OVP’de büyüme ve cari açık hedefinde farklı hedefler ortaya koyan ekonomi yönetimi ve danışman ekibi, bu sebeple sık sık karşı karşıya gelmeye başladı. Bu duruma artan maliyetler nedeni ile üreticilerin AKP’lileri ilettiği sıkıntılar ve işsizlik artışı iddiaları eklenince partililerin bir bölümü de Şimşek’in karşısında pozisyon aldı.

Özellikle parti içinden bir grubun, Şimşek’in bir yılı aşkın süredir görevde olduğuna dikkat çekerek, “Bir yıldır vatandaşın üzerine gidiliyor. Bunun devam etmesi isteniyor, bu seçim kaybettirir” dediği sık sık dillendiriliyor. Asgari ücretteki artışın hedeflenen enflasyon üzerinden yapılmasına da itiraz eden partililerin, en azından bu fikirden vazgeçilmesi için Erdoğan’a da seslerini duyurmaya çalıştıkları belirtiliyor.

IMF RAPORU KURTARICI OLDU

Şimşek üzerinde baskıların giderek artmaya başladığını ve iktidara yakın medyanın da buna katıldığı dile getirilirken, bugün yayınlanan İMF raporu ise Şimşek için ‘kurtarıcı’ olarak nitelendiriliyor. AKP’li isimlere göre, Şimşek’e yakınlığı da bilinen IMF’nin raporu ile Şimşek manevra alanı kazandı. IMF’nin raporunda Şimşek’in hedef ve OVP planlarının onaylandığını dile getiren AKP’liler, Şimşek’in rapor ile birlikte parti içindeki ve danışman kadrosundaki sesleri bastırmaya çalışacağını düşünüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem