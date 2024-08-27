Dünyaca Ünlü Ekonomist Tek Tek Yazdı: Mehmet Şimşek Giderse Ne Olur?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in görevden ayrılacağı yönünde haberler gündeme bomba gibi düşerken, bu iddialar daha sonra resmi kanallardan yalanlandı.

Şimşek’in görevden ayrılmasına yönelik iddialar Borsa İstanbul’u da kötü etkilerken, bu iddiaların ortaya çıkmasının ardından BIST100 endeksi cuma gününü yüzde 2,55 değer kaybıyla 9.668,10 puana geriledi.

Haberler, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yalanlanırken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da konuya ilişkin açıklamasında, olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem ve incelemelerin başlatıldığını açıkladı.

ŞİMŞEK AYRILIRSA NE OLUR?

Dünyaca ünlü İngiliz ekonomist Timothy Ash, Şimşek’in bakanlıktan olası ayrılığını değerlendirdi. Ash’in sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmesinde oldukça kötü bir tablo çizildi.

Ash’in açıklamaları ise şöyle oldu:

"Türkiye, açık olmak gerekirse, Şimşek istifa ederse/kovulursa, geçen yıl görülen 20 milyar doların üzerindeki portföy girişlerinin hepsi, hızlanan dolarizasyon, büyük döviz rezerv kaybı ve yine büyük bir devalüasyonla birlikte çıkacak. Sistemsel bir kriz (bankalar, bop ve kamu borcu) çok olası.

Türkiye'nin ortodoks ekonomik politikalara bağlı kalmaması durumunda, Türkiye'ye yatırım yapmak için hala bekleyen Körfez parası gelmeyecektir; çünkü onlar için en azından güvenilir makro politikalara ihtiyaç vardır."

NE OLMUŞTU?

Demokrat Parti'nin İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medyadan geçen gün yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevinden ayrıldığını iddia etti. Enginyurt, borsadaki düşüşü Şimşek’in istifa etmesine bağladı.

Ancak Enginyurt’un iddiaları çok geçmeden Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yalanlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kamuoyunun ikna olmamasının ardından şahsi hesabından bir açıklama yayımladı.

Şimşek, “Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş, bir de buradan yazayım! İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir” dediği açıklamasında,” Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz. Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz. Lütfen aldanmayın!" dedi.