Merkez Bankası Duyurdu: Vatandaşın Enflasyon Beklentisi Katlanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı ‘Sektörel Enflasyon Beklentileri’ anketi sonuçlarında, vatandaşların enflasyon beklentisinin arttığı görüldü. Aynı ankette reel sektörün beklentisi ise geriledi.

Merkez Bankası’nın verilerine göre, 2024 yılı Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,3 puan azalarak yüzde 28,7 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 53,8 seviyesine kadar düştü.

Hanehalkı verilerinde ise durum tam tersi seyretti. Vatandaşlar için enflasyon beklentisi 1,1 puan yükselerek yüzde 73,1’e çıktı. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 29,6 oldu.