Tiryakileri Kahredecek Haber: Ünlü Sigara Markası İflas Bayrağını Çekti

Almanya'nın 23 yıllık ünlü sigara markası TMCC (Tütün İmalatı ve Sigara Şirketi), iflas başvurusunda bulundu. Offenburg Bölge Mahkemesi'ne yapılan başvuruyla birlikte firmanın iflas süreci resmen başladı. Şirketin iflastan kurtulup kurtulamayacağı ise halen belirsizliğini koruyor.

TMCC'nin iflas sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan geçici iflas yöneticisi Dirk Pehl, firmanın operasyonlarının şu an için devam edeceğini ve 40'tan fazla çalışanın işlerinin güvence altında olduğunu belirtti. Pehl, çalışanların maaşlarının ise Ekim ayına kadar Federal Çalışma Ajansı tarafından sağlanan iflas yardımı ile karşılanacağını ifade etti.

TMCC'nin iflas etmesinin başlıca nedeni olarak, sigara paketleri için gerekli olan vergi pullarının önceden finanse edilmesi gereken yüksek sermaye gereksinimleri gösteriliyor. Ayrıca, bir üretim makinesindeki arıza nedeniyle yaşanan üretim kaybı ve tütün tüketicilerinin talebindeki düşüş de iflasın diğer önemli nedenleri arasında yer alıyor.