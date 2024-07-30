İki Aile Arasında Çıkan Kavgada Silahlar Çekildi! 2 Ölü
Kayseri'de iki aile arasında çıkan kavgada silahlar çekildi. Anne ile oğlu yaşamını yitirdi. Kavgada ölen kadının diğer oğlu ise yaralandı.
Kayseri'nin Develi ilçesinde iki aile arasında çocukların tartışması nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı kavgada anne ile oğlu öldü, diğer oğlu yaralandı.
İddiaya göre, Küçükkünye Mahallesi'nde, akraba olan N.D. (55) ile S.A. (55) arasında çocukların kavga etmesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Diğer aile bireylerinin de dahil olduğu kavgada, S.A, aynı zamanda komşusu olan N.D. ile oğulları A.D. (36) ve S.D'ye (40) tüfekle ateş açtı. N.D. ile oğlu A.D. olay yerinde hayatını kaybetti, S.D. ise yaralandı.
Yaralı S.D. Develi Devlet Hastanesi'ne götürüldü, cenazeler de hastane morguna kaldırıldı. Jandarma, şüpheli S.A'yı gözaltına aldı. Ekipler mahallede güvenlik önlemleri aldı.
Kaynak: AA