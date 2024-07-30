İki Aile Arasında Çıkan Kavgada Silahlar Çekildi! 2 Ölü

Kayseri'de iki aile arasında çıkan kavgada silahlar çekildi. Anne ile oğlu yaşamını yitirdi. Kavgada ölen kadının diğer oğlu ise yaralandı.

İki Aile Arasında Çıkan Kavgada Silahlar Çekildi! 2 Ölü

Kayseri'nin Develi ilçesinde iki aile arasında çocukların tartışması nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı kavgada anne ile oğlu öldü, diğer oğlu yaralandı.

İddiaya göre, Küçükkünye Mahallesi'nde, akraba olan N.D. (55) ile S.A. (55) arasında çocukların kavga etmesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Diğer aile bireylerinin de dahil olduğu kavgada, S.A, aynı zamanda komşusu olan N.D. ile oğulları A.D. (36) ve S.D'ye (40) tüfekle ateş açtı. N.D. ile oğlu A.D. olay yerinde hayatını kaybetti, S.D. ise yaralandı.

Yaralı S.D. Develi Devlet Hastanesi'ne götürüldü, cenazeler de hastane morguna kaldırıldı. Jandarma, şüpheli S.A'yı gözaltına aldı. Ekipler mahallede güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: AA

İstanbul'a En Yakın Tatil Cenneti : Birçok Tatil Bölgesine Göre Çok Ucuz... İstanbul'a En Yakın Tatil Cenneti : Birçok Tatil Bölgesine Göre Çok Ucuz...
Yaşam Savunucuları 'Kanlı Yasa'ya Karşı Sokakta! 'Yasal Olan Her şey Meşru Değildir' Yaşam Savunucuları 'Kanlı Yasa'ya Karşı Sokakta
En Dengesiz 4 Burç! Bu Burçlar Dengesizlikleriyle Sürekli Çileden Çıkarıyorlar... En Dengesiz 4 Burç! Bu Burçlar Dengesizlikleriyle Sürekli Çileden Çıkarıyorlar...
Çanakkale Açıklarında 15’i Çocuk 49 Kaçak Göçmen Yakalandı Çanakkale Açıklarında 15’i Çocuk 49 Kaçak Göçmen Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
La Liga Devi Galatasaray'ın Yıldızına Talip Oldu La Liga Devi Galatasaray'ın Yıldızına Talip Oldu
Ellerini Ölüm İçin Kaldırdılar! 'Kanlı Yasa' AKP ve MHP'nin Oylarıyla Meclis'ten Geçti 'Kanlı Yasa' AKP ve MHP'nin Oylarıyla Meclis'ten Geçti
Türk Hava Yolları’ndan Aylık 600 bin TL Maaşlı İşe Alım İlanı: Lise Mezuniyeti Yetiyor Türk Hava Yolları’ndan Aylık 600 bin TL Maaşlı İşe Alım İlanı: Lise Mezuniyeti Yetiyor
İntihar Notuyla Ortadan Kaybolan Kişi Akrabasının Evinden Çıktı İntihar Notuyla Ortadan Kaybolan Kişi Bulundu
Olimpiyatlarda Üçüncü Gün: Japonya Liderlik Koltuğunu Bırakmıyor Olimpiyatlara Japonya Damgası