İhvan'dan HÜDA-PAR Genel Başkanına tebrik mesajı

İhvan-ı Müslimin (Müslüman Kardeşler) Cemaati, seçimlerde Cumhur İttifakının çoğunluğu elde etmesi ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun milletvekili seçilmesi dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.

"HÜDA PAR Genel Başkanı Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu, sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum." ifadesiyle başlanan mesajda, şu sözlere yer verildi:

"Müslüman Kardeşler Cemaati, tüm dünyanın tanık olduğu, görülmemiş bir katılımla gerçekleştirilen demokrasi şöleninde milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak salt çoğunluğu elde etmeniz, halkın güvenini kazanmanız ve milletvekili seçilmeniz nedeniyle sizleri tebrik etmektedir.

Türkiye halkı, seçime yoğun katılımıyla ekonomik, siyasi ve toplumsal başarıların sürdürülmesi konusundaki kararlılığını, Cumhur İttifakı'nın iddialı seçim programına olan güvenini, Türkiye'yi ilk 10 ülke arasına sokacak olan 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu, yerel ve küresel sorunlar karşısında Türkiye'nin istikrar ve kararlılığına olan arzusunu teyit etmiştir.

İslam alemi, "Türkiye Yüzyılı' vizyonunun sadece Türkiye'nin kalkınma vizyonunu değil, aynı zamanda İslam dünyasının hayallerini, dışa bağımlılıktan kurtulmaya olan özlemini, kalkınma ve ilerlemeye olan arzusunu gösteren bir vizyon olduğunu kabul ederek Türkiye'deki seçimleri Cumhur İttifakı'nın kazanmasını dileyip takip etmiştir. Ayrıca İslam alemi, Türkiye'nin haklı davalara verdiği kalıcı desteğinden dolayı ilerlemesini sürdürmesini dilemektedir. Allah, Türkiye Cumhurbaşkanı'nı ve halkını korusun, istikrar ve güven ortamını daim kılsın."