Türkiye, atık sularında en çok metamfetamin tespit edilen 5 ülke arasında

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) tarafından yayımlanan 2022 Avrupa Atık Su Raporu'na göre Türkiye, atık sularında en çok metamfetamine rastlanan ülkeler arasında yer alıyor.

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Türkiye, atık sularında en çok metamfetamin tespit edilen 5 ülke arasında

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) tarafından yayımlanan 2022 Avrupa Atık Su Raporu'nda kentsel atık sulardaki metamfetamin kalıntılarına ilişkin elde edilen veriler kamuoyuyla paylaşıldı. İncelemelere göre en yüksek yüke sahip 3 şehrin tamamı Çekya'da yer alırken bu şehirleri Letonya, Almanya, Türkiye ve Kıbrıs'taki şehirler takip etti.

Çekya ve Slovakya'da yoğunlaşan metamfetamin kullanımına Belçika, Kıbrıs, Almanya'nın doğusu, İspanya, Türkiye, Danimarka, Finlandiya, Litvanya ve Norveç'te de rastlandı. Metamfetaminin en yoğun tespit edildiği 3 şehir ise Çekya'da bulunan Ostrava, Prag ve Karlovy Vary olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK İSTANBUL VE ADANA'DA TESPİT EDİLDİ

Avrupa Birliği, Norveç ve Türkiye'yi kapsayan rapora göre, Türkiye'de metamfetamin kullanımı en fazla İstanbul ve Adana'da tespit edildi. İstanbul'un atık sularında esrar, ketamin ve amfetamine, İstanbul ve Ankara'nın sularında ise eroin ve ekstaziye rastlandı.

Rapora göre, atık sularda amfetamin olarak bilinen sentetik uyarıcı maddeye en fazla İsveç, Belçika, Almanya, Hollanda ve Finlandiya'da rastlandı. 106 Avrupa şehrinin bulunduğu listede günlük ortalama amfetamin tüketim miktarında birinci sırada İsveç'in Gavle kenti yer alırken, İstanbul 83. sırada bulunuyor.

Günlük ortalama kokain tüketim miktarında ise 109 Avrupa kentinden Belçika'nın Antwerp Zuid şehri ilk sırada yer alırken, İstanbul 75, Adana 93. sırada bulunuyor.

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