Milletvekilliğine kayıt yaptıran ilk bakan Fatih Dönmez

Cumhurbaşkanlığı seçiminin tamamlanmasının ardından Meclis’teki milletvekillerinin kayıt süreci hızlandı.

Kayıt yaptıran milletvekili sayısı 150’ye ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de ilk kayıt yaptıran bakan oldu.

Dönmez’in milletvekili olarak kayıt yatırmasına karşın yemin edene kadar görevine devam edeceği kaydediliyor

Kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra gazetecilere konuşan Dönmez, "Eskişehir'i temsilen Meclis'te yasama görevine başlayacağız" dedi.

Dün Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun tamamlandığını söyleyen Dönmez, "Önemli bir seçimi geride bırakmış olduk. Sayın Cumhurbaşkanı'mız yola devam edecek. Türkiye Yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Vatana, millete, bölgemize ve tüm dünyaya hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Dönmez'e, milletvekili rozetini AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan taktı.