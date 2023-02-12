'İhmalin peşini bırakmayacağım'

Hatay’da depremin 7. gününde 7060 kişinin hayatını kaybettiğini, 17.973 kişinin yaralı olarak tedavi altına alındığı bilgisini veren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş; Antakya’da yıkılan ve yüzlerce kişinin enkaz altında kalmasına yol açan Rönesans Rezidans ile ilgili binanın yapımı için gerekli izinleri kimin verdiği tartışmalarına açıklık getirdi.

Savaş, rezidansa yönelik izinlerin Büyükşehir Belediyesi tarafından değil, 2012’deki İmar Kanunu hükümleri uyarınca Ekinciler Belde Belediyesi tarafından verildiğini belirtti.

"İZİN VERDİK AMA..."

Konuyla ilgili dönemin Ekinciler Belde Belediye Başkanı Seyfettin Yeral da T24’e “İzin verdik ama denetim bizde değildi. Zaten bizim denetim memurumuz yoktu. Benim de evim yıkıldı" dedi.

Lütfü Savaş şunları söyledi:

“Çok büyük bir felaketin tam ortasındayız, kıyameti yaşadık. Bakın yıkılan bina sayımız ortada, burada bir duruma açıklık getirmek istiyorum, Büyükşehir yasası 2013’te çıktı ve 31 Mart 2014’ten itibaren geçerli oldu. Şu an bir bina üzerinden tartışma sürüyor. Bu binanın ruhsatı 2012’de verilmiş benim merkez ilçe belediye başkanlığım sırasında, Ekinciler Belde Belediye Başkanlığı tarafından ruhsatı verilen ve 2013’te açılan bir bina bu. Yani belediyemizin hiçbir dahili olmayan bir binayla ilgili konunun farklı yönlere çekilmesi tek kelimeyle vicdansızlıktır.

"İHMALİN PEŞİNİ ÖNCE BİR HATAYLI OLARAK, SONRA DA BELEDİYE BAŞKANI OLARAK BIRAKMAYACAĞIM"

Böylesi bir felakette ihmali olan herkesten elbette tek tek hesap sorulacaktır, bunun peşini önce bir Hataylı olarak, sonra da belediye başkanı olarak bırakmayacağım. Enkazda can veren benim eşim dostum akrabam üç dönemdir belediye başkanı olarak evlerine girip sofralarında yemek yediğim hemşehrilerim . Ama önceliğimiz var, 7 gündür ilk önceliğimiz enkaz altında kalan canlarımızı kurtarmadır. Önceliğimiz; barınma sorunu yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Hep birlikte ocusu şucusu demeden belediyeler hükümet el birliğiyle çözüm üretme günü, ter dökme günüdür. Yoksa işini hakkıyla yapmayan müteahhidinden bürokratına herkesten bu halkın acısının tek tek hesabı sorulmalıdır, sorulacaktır da.

Unutmasınlar Hatay Atatürk’ün ve hepimizin şahsi meselesidir. Benim memleketim, baba ocağım, çocukluğum, gençliğim, ideallerim , her bir metrekaresinde anılarım olan Hatay’ım ; böyle büyük bir afet yaşamışken , bu şehrin belediye başkanı olarak sokak sokak Hatay’ı yeniden doğrultmak boynumun borcudur. Hesap sorma günü de gelecektir ve bu halkın hakkını sonuna kadar arayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Şu an sahada en acil ihtiyaçları koordine etmeye çalışıyoruz. Öncelikle tuvalet ve çadır çok büyük ihtiyaç.Türkiye’nin her yerinden gelen yardımlara teşekkür ediyorum. Acil olarak; barınma, ısınma ve hijyen sorunu için çadır, konteynır ve tuvalet bekliyoruz.”