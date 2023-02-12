Hatay'daki 'Son' Ermeni köyünde Meryem Ana Kilisesi hasar gördü

Maraş merkezli depremlerde Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Ermeni köyü Vakıflı'daki Meryem Ana Kilisesi hasar gördü. Deprem sırasında 130 nüfuslu köyde can kaybı yaşanmazken, köyün simgelerinden Meryem Ana Kilisesi'nin dış duvarları kısmen hasar gördü. Köy okulu ile bazı evlerde de hasar meydana geldi.

1981 yılında anıt ağaç olarak tescillenen ve bölgede Musa peygamberin toprağa diktiği asasının 'ölümsüzlük suyu' sayesinde yeşermesiyle büyüdüğüne inanılan 'Musa Ağacı' da herhangi bir zarar görmedi.

Köy muhtarı Berç Kartun, depreme uykuda yakalandıklarını ve şiddetli sarsıntıyla uyandıklarını söyledi. Depremde can kaybının meydana gelmediği nadir yerlerden birinin Vakıflı olduğunu ifade eden Kartun, şunları kaydetti:

"Şükürler olsun köyümüzde can kaybımız olmadı. Maddi hasarlar meydana geldi. Televizyondan pek takip edemedik. Elektrik dün itibarıyla geldi. Ben tüm Türkiye'ye baş sağlığı diliyorum, geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha göstermesin. Köyümüzdeki tarihi Meryem Ana Kilisesi hasar gördü. Hatay'da merkezde bulunan bazı kiliseler de depremde hasar aldı, kullanılmaz hale geldi. Köyümüzdeki tarihi kilisemizin de içinde ve dışında hasar meydana geldi. Biz Hatay'daki manzarayı görünce kendi durumumuza şükrediyoruz. Yıkılan evleri, enkazdan çıkarılanları gördüğümüzde içimiz yanıyor."