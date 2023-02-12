Deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan Meksikalı Proteo hayatını kaybetti

Deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Meksika'dan Türkiye'ye getirilen köpeklerden biri olan Proteo hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan Meksikalı Proteo hayatını kaybetti

Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 29 bin 605 kişinin hayatını kaybettiği felakette ülke genelinden ve bir çok ülkeden arama kurtarma ekipleri de çalışamlara destek veriyor. 

Türkiye'nin talep ettiği uluslararası yardım çağrısına yanıt veren ve arama-kurtarma ekiplerini deprem bölgesine gönderen ülkelerden birisi de Meksika oldu. 

Meksika, arama-kurtarma çalışmalarındaki başarılı ekip arkadaşları olan köpekleri de yanında getirdi. Arama kurtarma çalışmalarına katılan Proteo isimli köpek hayatını kaybetti. Deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan Meksikalı Proteo hayatını kaybetti - Resim : 1

Son Güncelleme:
TRT1'in Alsancak dizisiyle ilgili yeni gelişme... Ekranda yer almayacak TRT1'in Alsancak dizisiyle ilgili yeni gelişme... Ekranda yer almayacak
Tepki üstüne tepki yağmıştı. Beren Saat sonunda konuştu Tepki üstüne tepki yağmıştı. Beren Saat sonunda konuştu
İspanyol sismologun Türkiye depremlerinin, Japonya depreminden 30 kat şiddetli olduğunu söylememiş İspanyol sismologun Türkiye depremlerinin, Japonya depreminden 30 kat şiddetli olduğunu söylememiş
İşte Hatay'ın ağır bilançosu: 7 bin 60 kişi hayatını kaybetti, 17 bin kişi yaralandı İşte Hatay'ın ağır bilançosu: 7 bin 60 kişi hayatını kaybetti, 17 bin kişi yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
İhmalin faturası büyük: Borsada deprem yağması nasıl gerçekleşti? Borsada deprem yağması nasıl gerçekleşti?
İBB'nin deprem kitapçığı yeniden gündemde: İlçe ilçe beklenen yıkım ve can kayıpları İBB'nin kitapçığı yeniden gündemde: İlçe ilçe beklenen yıkım ve can kayıpları
63 saat sonra kurtarılan genç, enkaz altında yaşadıklarını kayda almış 63 saat sonra kurtarılan genç, enkaz altında yaşadıklarını kayda almış
Prof. Yaltırak anlattı: Hangi fay hattında yıkıcı deprem bekleniyor? Prof. Yaltırak anlattı: Hangi fay hattında yıkıcı deprem bekleniyor?
Deprem bölgesindeki tarihi yapılar ne durumda? Deprem bölgesindeki tarihi yapılar ne durumda?