Deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan Meksikalı Proteo hayatını kaybetti

Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 29 bin 605 kişinin hayatını kaybettiği felakette ülke genelinden ve bir çok ülkeden arama kurtarma ekipleri de çalışamlara destek veriyor.

Türkiye'nin talep ettiği uluslararası yardım çağrısına yanıt veren ve arama-kurtarma ekiplerini deprem bölgesine gönderen ülkelerden birisi de Meksika oldu.

Meksika, arama-kurtarma çalışmalarındaki başarılı ekip arkadaşları olan köpekleri de yanında getirdi. Arama kurtarma çalışmalarına katılan Proteo isimli köpek hayatını kaybetti.