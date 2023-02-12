Pazarcık'ın köylerine jandarma helikopterle çadır fırlattı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık' ilçesine bağlı bir köyde yardım için hiçbir iletişim kurulmazken, jandarma helikopterlerden çadır fırlatıyor.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Sokumilyanlı köyünde depremden etkilenen yurttaşlarla yardım için hiçbir şekilde iletişim kurulmadığı öğrenildi.
HELİKOPTERDEN ÇADIR FIRLATILDI
Köye yardım için jandarma ekiplerinin helikopterden çadırlar atıp iletişim kurmadan gittikleri kaydedildi.
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