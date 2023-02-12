Pazarcık'ın köylerine jandarma helikopterle çadır fırlattı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık' ilçesine bağlı bir köyde yardım için hiçbir iletişim kurulmazken, jandarma helikopterlerden çadır fırlatıyor.

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Pazarcık'ın köylerine jandarma helikopterle çadır fırlattı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Sokumilyanlı köyünde depremden etkilenen yurttaşlarla yardım için hiçbir şekilde iletişim kurulmadığı öğrenildi.

HELİKOPTERDEN ÇADIR FIRLATILDI

Köye yardım için jandarma ekiplerinin helikopterden çadırlar atıp iletişim kurmadan gittikleri kaydedildi.

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