İhale Sonuçlandı! EGM Personeli ne Kadar Promosyon Alacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü, maaş promosyon ihalesini tamamladı. İhaleyi Türkiye İş Bankası, 100 bin TL’lik teklifle kazandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), maaş promosyon ihalesinde anlaşmaya varıldığını duyurdu. EGM’den yapılan çıklamaya göre, ihale komisyonu ilk etapta en yüksek teklifleri sunan iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası (90 bin TL) ve Türkiye İş Bankası’ndan (88 bin 500 TL) tekliflerini güncellemelerini istedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da süreci yakından takip ettiği görüşmede, iki banka yetkilileriyle yeniden iletişime geçildi. Vakıfbank teklifinde değişiklik yapmazken, İş Bankası teklifini 100 bin TL’ye yükseltti. Nihai değerlendirme sonucunda, ihaleyi İş Bankası kazandı ve personel başına 100 bin TL promosyon ödemesi yapılmasına karar verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Emniyet Genel Müdürlüğü Banka promosyonları
