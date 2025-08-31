Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Yarından İtibaren Değişiyor, Kontrol Etmeden Geçmeyin
Temmuz ayında emekli maaşına gelen zam sonrası bankalar tarafından verilen promosyon oranları güncellenmişti. Yapılan zamlar birlikte promosyon ödemeleri de artış gösterirken 1 Eylül öncesi bankalarda promosyon hazırlıkları başladı. Yarından itibaren emeklilere verilen promosyon ödemeleri güncellenecek. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? En yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte detaylar...
Emekli maaşlarındaki artış sonrası bankalar promosyon yarışına girmiş durumda. 1 Eylül 2025 tarihi itibariyle bankalar yeni promosyon tutarlarını açıklayacak. Uzmanlar açıklanacak rakamların belirlenmesinde, Ocak 2026’da yapılacak emekli maaş zammının da etkili olacağı belirtiliyor.
35 BİN TL'YE KADAR ÇIKACAK
Yapılan emekli maaşı zammı sonrası bankalar en yüksek olarak 27 bin TL promosyon ödemesi yapmakta. 1 Eylül'den itibaren bu rakamın 35 bin TL'ye kadar çıkması bekleniyor.
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 25-29 aralığında. Buna göre emeklilerin Ocak 2026’da enflasyon farkı olarak yüzde 7,14 ile yüzde 10,57 arasında zam alması bekleniyor.
HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON ÖDEMESİ YAPIYOR?
Peki hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? İşte banka banka güncel promosyon tutarları;
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA'da emekli maaşı
10.000 TL'ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL,
10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL,
15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.
Emekli promosyon avantajından 25 Temmuz - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.
AKBANK
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Ağustos– 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak promosyon başvurusunda bulunan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.
Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL nakit ödül ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.
Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank'a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.
İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 6.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık İş Bankası'nda!
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
TEB
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon kazanabilirsiniz.
Toplamda 12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave 9.000 TL ek promosyona hak kazanmak için:
Müşterinin ilk olarak; Elektrik veya Doğalgaz Faturası olan iki adet otomatik fatura talimatı vermesi gerekmektedir. (2 fatura talimatı vermeden ek promosyondan faydalanılamaz.)
Müşterilerin maaş transferi gerçekleştiğinde maaş tutarına bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen promosyon ödemeleri yapılacaktır.
ZİRAAT BANKASI
10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.-TL,
10.000.-TL - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.-TL,
15.000.-TL - 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.-TL,
20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.-TL