18 Yıl Ceza İsteniyordu! Yangın Davasında Tahliye Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’in Bornova ilçesinde 10 Mayıs 2025’te Kayadibi mevkisinde çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar görmüştü. Jandarma, bölgede 3 metre derinliğinde kazılmış bir çukur ve define aramak için kullanılan aletler bulmuştu. Ekipler, defina arayanların kimliklerini belirlemişti. Kamera kayıtlarından tespit edilen Arda Ş., Ali Ş., Efe K., Ahmet Aybars Ş. ve Veysel T. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İddianamede sanıkların patlayıcı kullanarak kazı yaptıkları, patlama sonucu 3 bin 600’den fazla kızılçam ağacının yandığı kaydedildi. 'Olası kastla orman yakma' ve 'tehlikeli madde bulundurma' suçlarından 18'er yıl hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklar, suçlamaları reddetti.

'JANDARMAYA DA ANLATTIM'

Sanık Ahmet Aybars Ş.: "Hayvanlarımı otlatırken kuyunun orada 2 kişiyi gördüm. Beni fark edince kaçtılar. Arkadaşlarımla sosyal medyada bu tarz videolar izledik ve kazı yapmaya karar verdik. Makine çalışmadı. Bu sırada Efe astım krizi geçirdi, babası ilacı getirdi. ‘Neden böyle işlerle uğraşıyorsunuz?’ diye kızdı ve biz ayrıldık. Birkaç saat sonra yangını gördüm, arkadaşlarıma bildirdim, söndürmeye gittik. Sonra jandarmaya durumu anlattım."

Sanık Ali Ş.: "Aybars bize kazılan kuyudan bahsetti. Birbirimizi gaza getirdik. Veysel ağabey kırma makinesiyle kazmayı denedi ama makine iş yapmadı. Efe’nin babası ilacı getirip kızdı, biz de dağıldık. Aybars yangını görünce ‘iş bize kalmasın’ diye jandarmaya durumu bildirdi, ama tutuklandık."

'DÜNYAMIZ BAŞIMIZA YIKILDI'

Sanık Arda Ş.: "Oraya heyecan olsun diye gittik. Olay yerine gittiğimizde kimse yoktu. Veysel ağabey kazmaya çalıştı ama makine tam çalışmadı. Böyle bir olaydan dolayı dünyamız başımıza yıkıldı."

Sanık Efe K.: "Ben rahatsızlanınca babamı aradım, ilacımı getirdi. Babam bize kızınca ayrıldık. Biz gidince kuyuda ateş, duman vs. yoktu. Öyle olsaydı ilk müdahaleyi biz yapardık."

Sanık Veysel T.: "Boş zamanlarımda inşaat işleri yapıyorum, kırma makinem var. Efe arayıp durumu bildirdi, ben yardımcı olabilirim dedim. Olay yerine gittiğimde makine çalışmadı, Efe rahatsızlandı ve babası geldi. Sabah beni ifadeye çağırdılar, sonra tutukladılar."

TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti, tutuklulukta geçen süre ve mevcut delil durumunu dikkate alarak sanıkların tahliyesine karar verdi. Dava eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: DHA