Maltepe’de Dehşet Anı! Tartıştığı Genci Ezerek Öldürdü!

İstanbul Maltepe’de trafikte başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı. Olay, dün gece saat 02.40 sıralarında Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batuhan E. (27) ile Baran İren (27) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Batuhan E., 01 AEM 120 plakalı otomobili Baran İ.'nin üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 3 metre sürüklenen İren, kaldırım taşı ile araç arasında sıkıştı.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdığı ağır yaralı Baran İren hayatını kaybetti. Olayın ardından park halindeki araçlara çarparak kaçan sürücü B.E., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 'kasten öldürme' suçundan soruşturma başlattı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi tamamlanan Batuhan E., tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Batuhan E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEHŞET ANI KAMERADA

Olay anı binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün birkaç kez ileri geri manevra yaptığı, bu sırada yolda yürüyen Baran İren'in araca doğru geldiği, sürücünün de üzerine sürerek çarpması sonucu İren'in yola savrulduğu anlar yer aldı.

Kaynak: DHA