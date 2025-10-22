Maltepe’de Dehşet Anı! Tartıştığı Genci Ezerek Öldürdü!

İstanbul Maltepe’de trafikte çıkan tartışma korkunç bir cinayetle sonuçlandı. Batuhan E., kavga ettiği Baran İren'i otomobiliyle ezerek öldürdü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Maltepe’de trafikte başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı. Olay, dün gece saat 02.40 sıralarında Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batuhan E. (27) ile Baran İren (27) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Batuhan E., 01 AEM 120 plakalı otomobili Baran İ.'nin üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 3 metre sürüklenen İren, kaldırım taşı ile araç arasında sıkıştı.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdığı ağır yaralı Baran İren hayatını kaybetti. Olayın ardından park halindeki araçlara çarparak kaçan sürücü B.E., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 'kasten öldürme' suçundan soruşturma başlattı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi tamamlanan Batuhan E., tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Batuhan E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe’de Dehşet Anı! Tartıştığı Genci Ezerek Öldürdü! - Resim : 1

DEHŞET ANI KAMERADA

Olay anı binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün birkaç kez ileri geri manevra yaptığı, bu sırada yolda yürüyen Baran İren'in araca doğru geldiği, sürücünün de üzerine sürerek çarpması sonucu İren'in yola savrulduğu anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Cinayet
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
18 Yıl Ceza İsteniyordu! Yangın Davasında Tahliye Kararı 18 Yıl Ceza İsteniyordu! Yangın Davasında Tahliye Kararı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Okulda Demir Çit Faciası! Küçük Kuzey'in Çenesi Koptu Okulda Demir Çit Faciası! Küçük Kuzey'in Çenesi Koptu
ÇOK OKUNANLAR
CHP 39. Kurultay Sürecine İptal İstemi! 39'uncu Kurultay Sürecine İptal İstemi!
İstinaf Zehra Kınık’a Verilen Cezayı Bozdu İstinaf Zehra Kınık’a Verilen Cezayı Bozdu
Milyonlarca Ev Sahibine Vergi Şoku! Kira Gelirine Çifte Vergi Geliyor! Cüzdanlar Fena Sarsılacak Milyonlarca Ev Sahibine Vergi Şoku! Kira Gelirine Çifte Vergi Geliyor! Cüzdanlar Fena Sarsılacak
Şirketlere Dev Vergi Affı Geliyor! 768 Milyar Liralık Paket Masada Şirketlere Dev Vergi Affı Geliyor! 768 Milyar Liralık Paket Masada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Borsa Mesajında Dikkat Çeken 'Kara Para' Uyarısı Dikkat Çeken 'Kara Para' Uyarısı