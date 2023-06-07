İddia: AKP'li başkan yardımcısı, makam odasında vatandaşı dövdü!

İstanbul’daki AKP’li Güngören Belediyesi’nde, Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Uçan’ın makam odasında M.Ş. isimli bir yurttaşı darp ettiği iddia edildi. Güngören Belediye Meclisi’nin Haziran ayı oturumunda da gündeme gelen konuya ilişkin CHP’li Meclis Üyesi Musa Keleş, olayı anlattı.

BirGün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre; "Belediye Başkan Yardımcısı vatandaşı darp etti" diyen CHP’li Keleş yaşananları, "26 Mayıs 2023 Güven Mahallesi’nde olası kentsel dönüşüm için belediyemizde bir toplantı tertip edilmiş, bir vatandaş bir takım konulara itiraz ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı vatandaşın dışarda beklemesini istiyor. Başkan Yardımcısı toplantı bittikten sonra vatandaşı içeri çağırıyor ve vatandaşı makamında darp ediyor" diye anlattı.

CHP’li Keleş konuşmasına, makam odasında dayak skandalıyla ilgili AKP’lilere seslenerek şu soruları yöneltti: "Şimdi sizlere soruyorum. Hani dilinizden düşürmüyorsunuz, halka hizmet hakka hizmet diye, peki halka dayak atmayı hakla nasıl bağdaştıracaksınız? Kulağınızın üstüne mi yatacaksınız? Sırasıyla bir başka vatandaşın da darp edilmesini mi bekleyeceksiniz? İlgili Başkan Yardımcısının istifasını mı isteyeceksiniz?

Bu soruların cevabını sizden bekliyoruz. Bildiğiniz üzere kamu görevlilerinin uyması gereken kurallar var. Hatta bunun bir mevzuatı var. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. Yönetmeliğin madde 11 düzenlemesi şöyledir; ‘kamu görevlileri, üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranırlar ve gerekli ilgiyi gösterirler.’ Daha önce belediyemizde buna benzer olaylar da yaşandı. Bir belediye başkan yardımcısı ikincisi zabıta memuru görevlerinden el çektirildi."

UÇAN AÇIKLAMA YAPMADI

CHP’li Keleş isim vermese de, belediye başkan yardımcısının, Tozkoparan’daki kentsel dönüşüm projesinde de imzasının yer aldığı Rıza Uçan olduğu öğrenildi. Halkla uzlaşmadan polis zoruyla evleri yıktıran Uçan, uzun süre Tozkoparan’a girememiş ve son olarak bir polis ordusu ile mahalleye girebilmişti. Halk Uçan’a tepki göstermişti.

Rıza Uçan, dayak skandalına dair tüm soruları yanıtsız bıraktı. Uçan’ın darbettiği belirtilen M.Ş.’nin de Uçan’dan şikâyetçi olduğu ifade ediliyor.