İçişleri Bakanlığı'ndan Denetim Kararı: Suriyeli Sığınmacıların Evleri Kontrol Edilecek

İçişleri Bakanlığı’nın Suriyelilerin gerçek sayısını öğrenmek ve belirtilen evde olup olmadığını belirlemek için, Suriyeli sığınmacıların evlerinde denetime başladığını aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan Denetim Kararı: Suriyeli Sığınmacıların Evleri Kontrol Edilecek

Kayseri’de, 6 yaşında bir çocuğun Suriyeli sığınmacı tarafından istismara uğramasının ardından, başta Kayseri olmak üzere Türkiye’nin çoğu bölgesinde, olayla ilgisi olmayan sığınmacıların evleri, dükkanları ve araçları yakılmıştı.

Çıkan olaylarla ilgili olarak 474 kişi gözaltına alınmıştı. Ayrıca Antalya’da 17 yaşındaki Naif adlı Suriyeli çocuk işçi sokak artasında katledilmişti.

Türkiye’de sığınmacılara yönelik nefret dili artarken, bu nefret diline karşı çıkan iktidar, dikkat çeken bir uygulamaya girişti.

Sözcü’den Saygı Öztürk, İçişleri Bakanlığı’nın Suriyelilerin gerçek sayısını öğrenmek, gerekse verdiği adresin doğru olup olmadığını, kaç kişinin o adreste barındığını belirlemek amacıyla “ev denetimleri”ne başladığını belirtti.

Saygı Öztürk, şunları söyledi:

“Sığınmacının gerçekten belirlenen il ya da ilçede kalıp kalmadığı saptanacak. Böylece hangi ilde kaç sığınmacı olduğu da belirlenmiş olacak. Adresinden yetkili makamların bilgisi dışında ayrıldığı belirlenenlerin yardımı kesilecek. Kuşkusuz bu durum sığınmacıları hayli etkileyecek. O yüzden, hangi Suriyelinin hangi ilde, hangi adreste olduğu bilinecek ve daha sağlıklı kayıtlar tutulacak.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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