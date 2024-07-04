Erdoğan’ın Arabuluculuk Teklifine Kapılar Kapandı... Rusya: Mümkün Değil

Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu olabileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kapılar kapatıldı. Kremlin Sözcüsü Peskov yaptığı açıklamada, Türkiye'nin arabulucu olmasının mümkün olmadığını belirtti.

Erdoğan’ın Arabuluculuk Teklifine Kapılar Kapandı... Rusya: Mümkün Değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Astana’da yaptığı görüşmenin ardından, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu olabileceğini açıklamasının ardından, Kremlin cephesinden yanıt geldi.

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Rusya devlet televizyonu Kanal 1’e konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Erdoğan'ın Ukrayna müzakerelerinde arabulucu olmasının mümkün olmadığını söyledi.

TurkRus.com’un aktardığı habere göre, Peskov, Erdoğan’ın ‘arabulucu olabiliriz’ açıklamasına net bir dille kapıyı kapatırken, "Hayır, mümkün değil" ifadelerini kullandı. Peskov, açıklamasının devamında konuya ilişkin başka bir aktarımda bulunmadı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Erdoğan’ın Putin’e Türkiye'nin, bölgesinde ve dünyada barışın tesisi için çaba göstermeye devam edeceğini vurguladığı ve 'Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın önce ateşkes, ardından barışla sona erdirilmesi için uzlaşı zeminini oluşturabileceğini, iki tarafı da memnun edebilecek adil bir barışın mümkün olduğunu' söylediği belirtilmişti.

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