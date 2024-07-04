Bakan Ersoy Yasak Tanımıyor: Sit Alanında Otel İnşaatına Tam Gaz Devam!

Doğal sit alanları rant uğruna yok edilmeye devam ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ortakları arasında yer aldığı şirket, aha önce iptal edilen lüks otel projesinde yasaklara rağmen ısrarcı.

12 Punto'da yer alan habere göre; Bodrum'da 15 Mayıs – 15 Ekim tarihleri arasında inşaat yapmak yasaklandı. Ancak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un otel inşaatının devam ettiği ortaya çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ortağı olduğu şirketin, beş kez iptal edilen, 2. derece sit alanı içindeki otel projesinde karar, İnceleme Değerlendirme Komisyonu’na kalmıştı. Bölgede Hazine’ye ait arazi Ersoy’un şirketine verilmişti.

Komisyondan çıkacak kararın ardından projeye onay verilmesi durumunda içerisinde 2. derece doğal sit alanı, 3. derece arkeolojik sit alanı, taşınmaz kültür varlığı statüsünde Hellenistik Kule Yapısı ve tescilli eser koruma alanında inşaata başlanacak. Ayrıca bölgede koruma altına alınan ağaçlar da bulunuyor.