9 ilde “Bozdoğan-35” operasyonu: 30 terör örgütü IŞİD üyesi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik Bozdoğan-35 operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Yerlikaya, operasyonlarda 30 terör örgütü IŞİD üyesi şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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9 ilde “Bozdoğan-35” operasyonu: 30 terör örgütü IŞİD üyesi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Jandarmamız tarafından 7 ilde, emniyetimiz tarafından 2 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-35' operasyonlarında 30 şüpheli yakalandı. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

30 TERÖR ÖRGÜTÜ IŞİD ÜYESİ YAKALANDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca Mersin merkezli İstanbul, Adana, Ankara, Diyarbakır, Osmaniye ve Yozgat'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalanırken, Adana’da 3, Ankara’da 3, Diyarbakır’da 2, Mersin’de 1, Osmaniye’de 1, Yozgat’ta 1 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Hatay ve Kütahya İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda smd Hatay’da geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü adına mühimmat temin eden, kaçakçılık faaliyetlerini organize eden ve ifade ve teşhislerde adı geçtiği tespit edilen 14 şüpheli yakalandı. Kütahya’da yf geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

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Bakan Yerlikaya, “Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyale el konuldu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle” dedi.

Kaynak: İHA

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı IŞİD
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