Gaziantep'te feci kaza: Ölenlerin kimlikleri belli oldu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde beton tankerinin karşı şeride geçerek yolcu minibüsünü biçtiği felaket gibi kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi.

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Gaziantep'te feci kaza: Ölenlerin kimlikleri belli oldu

Gaziantep’in İslahiye ilçesi Hassa karayolu Ağabeyi mevkiinde, Hatay’ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep’in İslahiye ilçesine giden Mehmet G. yönetimindeki 56 AAB 043 plakalı beton tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İslahiye ilçesinden Hassa ilçesi yönüne seyir eden Latif Örs yönetimindeki 27 K 2127 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Feci kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 11 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin 4'ünün öğrenci olduğu öğrenildi.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kazada hayatını kaybeden 9 kişinin kimlikleri tespit edildi. Feci kazada Şükrü Sağlam, Sena Taşkın, Ümran Yıldırım, Elif Görmez, Rakibe Erinmez, Sultan Erinmez, Sude Çelik, Hatice Gönen ve Sibel Sağlam hayatını kaybetti. Kazada yaralananların ise Sude Taşkın, Ayşem Yıldırım, Songül Sıla Kılıç, Mehmet Erinmez, Enes Oğuz, Zeynep Gök, Mehmet Sağlam, Samet Saydam, Latif Örs ve Emine Yener olduğu öğrenildi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep’te katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var!Gaziantep’te katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var!Güncel

Kaynak: İHA

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Trafik kazası Gaziantep
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