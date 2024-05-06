Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası konuştu: "Seçim döneminde popülizme meyletmedik"

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.30'da başladı. Kabine toplantısı sona erdi. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Bu sabah milli savaş uçağımız KAAN ikinci defa gökyüzüyle buluştu. Yılbaşından beri iki kez milletimizin göğsünü kabartan TUSAŞ'ı ve SSB'yi tebrik ediyorum.

Afrika ülkeleri ile ticaret hacmimiz 37 milyar dolara ulaştı.

Kim ne derse desin, kıtayla ilişkilermizin bu kadar hızlı ilerlemesinde Türkiye mezunlarının rolü vardır. Dahası Türkiye'nin ve Türk ürünlerinin tanıtımını yaparak ülkemize olan vefa borçlarını ödemeye çalışıyorlar. Türkiye'nin uluslararası öğrenci hareketliliğinden aldığı pay arttı. Türkiye'de 198 ülkeden 340 bin öğrenci bulunuyor.

Sosyal medyada körüklenen ırkçılık iyi niyetli değil. Devletin kurumları gereğini yapar. Bunların dertleri ne Türkiye, ne Türkçe. Yurtseverlik, ülkemize sığınan mazlumlara zulmetmek değildir. Faşist çapulculara müsaade etmeyeceğiz. Nefret suçlarına karşı cezai adımlar atacağız. Türkiye'ye döviz getiren turisti, Türk ekonomisine katkı veren herkesi düşmanlaştıran güruh, ülkemiz düşmanları tarafından maşa olarak kullanılmaktadır.

"BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE NEŞTERİ VURACAĞIZ"

Irak, PKK'yı yasaklı örgüt ilan etti. PKK'nın terör örgütü olarak ilan edilmesini bekliyoruz. Terör belası, Irak için de büyük bir tehdit kaynağıdır.

PKK, Irak ve Suriye'de hayat alanı buldukça güvende hissedemeyiz.

Irak ve Suriye operasyonlarımız neticesinde manevra alanı daralan bölücü terör örgütüne neşteri önümüzdeki günlerde vuracağız.

HAMAS KARARI SONRASI AÇIKLAMA

Bizim telkinlerimizle Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır. Biz dostlarımızın sayısını artırmanın peşindeyiz.

"SON DÖNEMDE YÜREĞİMİZİ YAKAN BİRÇOK HADİSE YAŞADIK"

Dikkatsizlik, tedbirsizlik ve ihmaller sebebiyle son dönemde yüreğimizi yakan birçok hadise yaşadık. Beşiktaş, Gayrettepe'de 29 işçi kardeşimiz göz göre göre hayatını kaybetti. Antalya'da bir insanımızın vefat ettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik faciası meydana geldi. Küçükçekmece'de belediyenin açıp öylece bıraktığı suda bir kardeşimiz can verdi. Engellenebilecek insani dramları tekrar tekrar yaşamak istemiyoruz. Bu konuda hükümeti, belediyesi, vatandaşı ile hepimize sorumluluk düşüyor. İlgili bakanlıklarımız denetimlerini bundan sonra yoğunlaştıracak, milletin yüreğine ateş düşürenler hukuk önünde hesap verecek.

"TÜM İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ'NÜ TEBRİK EDİYORUM"

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Beşiktaş'taki gibi iş cinayetlerinin gündeme taşınması beklerdim. Birkaç vicdan sahibi kuruluş dışında bu konuları konuşan olmadı. 1 Mayıs 210 etkinlikle şölen havasında kutlandı. Lafa gelince emekçinin hakkını savunduğunu iddia eden işçi bayramında polisimize taş ve sopayla saldırarak kutlamayı tercih etti. Siyasette ve toplumda yumuşama istemeyen marjinal odaklara maalesef malzeme verilmiştir. Siyasetten emekliye sevk edilenler dahil kimi çevrelerin 31 mart sonrası yapıcı atmosferi zedelemek için yoğun uğraş içinde oldukları anlaşılıyor. Muhalefetin de sorumluluk bilinciyle hareket ederek tek sermayesi gerilim ve kutuplaşma olanların oyunlarına gelmemesini bekliyoruz. Tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Şehir eşkıyalarının azgınlıklarına rağmen soğukkanlı polislerimizi kutluyor hepsinin tek tek alınlarından öpüyorum.

"ENFLASYONU TEK HANEYE DÜŞÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Şubat ayında işsizlik oranımız yüzde 8,7 olarak gerçekleşti. İş gücü piyasamızda bir dengesizlik oluştuğunu görüyoruz. Özel sektörümüzün en çok şikayet ettiği konuların başında işçi bulamamak geliyor. Bundan sonra ihtiyaç duyulan beceri ve etkinlikleri geliştirmeye odaklanacağız. Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısını çözmek için gerekli adımları atıyoruz. Doğru politikalarla enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız. Bunu daha önce yaptık inşallah yine başaracağız. Amacımız geçici rahatlamalarla sorunu ötelemek değil. 85 milyonun tamamı için kalıcı refah artışını sağlamaktır. Seçim döneminde popülizme meyletmedik. Hedeflerimize ulaşmak için para, maliye ve gelirler politikalarımızı ahenk içinde yürütüyoruz. Verimliliği artırmak, ekonomimizi daha rekabetçi kılmak için yapısal reformlara hız kazandıracağız.

"DIŞ TİCARET ÖNEMLİ ÖLÇÜDE İYİLEŞTİ"

3 yıllık periyotta toplam 300 milyar liralık yatırım taahhütlü avans kredisini devreye almıştık. 1 trilyon 281 milyar liraya ulaşan 210 yatırım için ön başvuru yapıldı. Enflasyon oranlarının genel olarak öngörülerimizle uyumlu ancak gıda ve hizmetler gibi bazı alanlarda yüksek seyrettiğini farkındayız. Yıllık enflasyon inşallah yaz aylarında düşecektir. Dış ticaret dengesi önemli ölçüde iyileşti. 31, 8 milyar dolara geriledi. Altın ve enerji hariç cari denge ise Şubat ayında yıllık 36 milyar dolar fazla verdi. Turizmde ilk 3 ayı rekorlarla tamamladık. 9 milyonu aşan ziyaretçi ile 9 milyar dolar turizm geliri elde ettik. Orta vadeli programımız hamdolsun başarılı şekilde çalışıyor. Ülkemizin risk primi 700 baz puan seviyelerinden 290 baz puan seviyesine geriledi. Risk primimiz daha da düşecek. Son 1 yılda 16,8 milyar dolar net portföy girişi oldu. Bankacılık sektörü ve reel sektörünün dış borç çevirme oranları yükseliyor.

"TÜRKİYE EKONOMİDE BELİRLEDİĞİ HEDEFLERİNE DAHA ÇOK ÜRETEREK, İHRACAT YAPARAK VARABİLİR"

Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Asya Altyapı ve Kalkınma Bankası ile 50 milyar dolara yakın parayı kalkınma projelerimizde kullanacağız. Kredi derecelendirme kuruluşları not artırımına gidiyor. Türkiye ekonomide belirlediği hedeflerine daha çok üreterek, ihracat yaparak varabilir. Biz zengin yeraltı kaynaklarına sahip değiliz. Petrolümüzü, doğalgaz ve madenlerimizi yeni yeni keşfetmeye, işlemeye, ekonomiye kazandırmaya başladık. Gabar'da günlük 40 bin varili geçti. Yıl sonuna doğru bu rakam 100 bin varile ulaşacak.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Atama bekleyen öğretmen adaylarının durumunu mütalaa ettik. Bakanlığımız yarın atamaya esas branş detaylarını, başvuru sürecini paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok.