İçişleri Bakanı: Atatürk'e hakaret eden Kuveytlinin kimliği tespit edildi

Sosyal medya hesabından Atatürk’e hakaret eden Kuveytli'nin kimliği tespit edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Gerçek adının Abdülaziz E. Alhajri olduğu ve Kuveyt’te yaşadığı belirlenmiştir. Bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.

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İçişleri Bakanı: Atatürk'e hakaret eden Kuveytlinin kimliği tespit edildi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü yönelik sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlar yapan ve “Kuveytli yazar Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih” olduğu öne sürülen kişiyle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu kişi Türkiye’de Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan kişilere destek olacağını paylaşmış, Atatürk’e yönelik hakaretler etmişti.

BAKAN YERLİKAYA: KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstihbarat Başkanlığı desteğiyle yapılan araştırma sonrası söz konusu kişinin kimliği tespit edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Kuveytli sözde yazarın, Abdulaziz Ramih adıyla, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e alenen hakarette bulunan çok sayıda paylaşım yaptığı belirlenmiştir. Şahsın, Atatürk'e hakarette bulunmak suçundan gözaltına alınan A.E.S’ye sosyal medya hesabından destek veren paylaşımları da tespit edilmiştir. Şahsın kimliği tespit edilmiş gerçek adının Abdülaziz E. Alhajri olduğu ve Kuveyt’te yaşadığı belirlenmiştir. Bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu hassasiyetle takip edilmektedir.”

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