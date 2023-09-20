Ev sahibiyle tartıştı evi ateşe verdi

Kayseri'de, ev sahibiyle tartışan kiracının ateşe verdiği müstakil evdeki yangın söndürüldü.

Merkez Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Atalar Sokak'ta S.A'ya ait evin kiracısı H.Y. ile ev sahibi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

H.Y. bir süre sonra müstakil evi ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin çalışması sonucu söndürüldü. Mahalle muhtarı Fatih Tellioğlu, ev sahibi ile kiracı arasında daha önce de tartışma yaşandığını söyledi.

Tellioğlu "Faturasını yatırmadığı için elektriği kesildi. Bu da elektriği ev sahibinin kestiğini söyleyerek evi yakmış" diye konuştu.

Kaynak: AA