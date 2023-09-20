Ava giderken avlandılar! Haber Global'in 'çalışmıyor' dediği yürüyen merdivenler, kanalı canlı yayında yalanladı
İstanbul'daki yürüyen merdivenlerin çalışmadığı iddiaları iktidar medyası tarafından köpürtülürken Haber Global adeta ava giderken avlandı.
Yerel seçimler yaklaşırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) sorumluluğunda olan metro yürüyen merdivenlerine yapılan sabotajlar sık sık gündeme gelmeye başladı.
İktidara yakın A Haber’in de karıştığı sabotaj videosunun üzerinden çok zaman geçmemişken, Haber Global’de de metro yürüyen merdivenlerinin çalışmadığına yönelik haber yapılmak istendi.
AVA GİDERKEN AVLANDILAR
Ancak Haber Global ekibi adeta ava giderken avlandı. Bağcılar’daki bir metro istasyonuna giden Haber Global ekibi yürüyen merdivenlerin çalışmadığını öne sürdü.
Ancak, kameranın merdivenlere doğru yaklaşmasıyla, iki merdivenin de çalışır vaziyette olduğu canlı yayında ekranlara yansıdı.
Murat Ongun ise bu görüntüleri paylaşarak, kanala, “Haber Global, A Haber’in tahtına mı göz dikti?” sorusunu sordu.
Kaynak: Gerçek Gündem