TRT, savaş muhabirini açığa almıştı: Müfettişlerinden ‘sizi gözaltına aldırırız’ tehdidi

TRT’de görev yapan ve 25 yılın ardından gerekçesiz bir şekilde açığa alınan savaş muhabiri Elif Akkuş'un hukuk mücadelesinde yeni gelişmeler yaşandı.

Akkuş’un avukatı Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “3 TRT Müfettişi, ‘savaş sırasında’ yapılan habercilik çalışmalarını araştırmak için Libya’ya gitmiş. Haber kaynağı kişileri sorgulamış, onları ‘sizi gözaltına aldırırız’ diyerek tehdit etmiş” dedi.

Ersöz devamında şunları belirtti:

Bizlere “bir müfettişin çocuğunun sağlık sorunları var, ifade almayı bu sebeple erteliyoruz” denilirken, bu sırada Libya’dalarmış. Bugün TRT Genel Müdürlüğü ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’na sunduğumuz dilekçelerle, 3 Müfetişin, Müfettişlik Etik Kurallarına aykırı davranışı nedeniyle, “görevden el çektirilmelerini” ve “haklarında soruşturma başlatılmasını” talep ettik. Teftiş Kurulu ve Mali İşlere sunulan dilekçeler hemen kabul edilirken, Genel Müdürlüğe sunulan dilekçe için meslektaşımın uzun süredir bekletildiğini de not düşelim.

NE OLMUŞTU?

TRT adına 25 yıldır; terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın yargılandığı dava süreci, Güneydoğu’daki operasyonlar, 1999 Marmara depremi gibi toplumsal olayların yanında Irak, Suriye, Libya ve Mavi Marmara saldırısı gibi riskli yerlerde de görev yapan Elif Akkuş, 20 Nisan'da açığa alınmıştı.

Akkuş, açığa alınmasının ardından Avukat Hüseyin Ersöz aracılığıyla hukuk mücadelesi başlattı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ersöz, “TRT Muhabiri Hügül Elif AKKUŞ hakkında, hukuki hiçbir gerekçe bildirilmeksizin 3 aydır Görevden Uzaklaştırma Tedbiri uygulanmaktaydı. Bugün, 3 aylık süre dolmasına karşın, TRT Haber'in kapısında bekletilen Akkuş, hiçbir gerekçe bildirilmeksizin TRT binasından içeri alınmadı” demişti.