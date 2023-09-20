Türk iş insanlarının vize umudu kalmadı: Karayipler'den parayla pasaport alma çabası

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden vize almak zorlaşırken, pek çok sanatçı ve iş insanının da aralarında olduğu Türkiye vatandaşları bu konuda mağdur oluyordu.

İş insanları, Karayipler’den parayla pasaport alarak vize sorununu çözme yoluna gidiyor.

Akşam’dan Yaşar Kızılbağ’ın haberine göre, Türkiye’den iş insanlarının iş yapmak istedikleri ülkelerdeki vize sorununu aşmak için en fazla Karayip ülkelerinin pasaportuna ilgi gösterdiği bildirildi.

Karayip pasaportunun en düşük 100 bin dolar ile alınabildiğinin belirtildiği haberde, Karayip pasaportu ile Türk pasaportunun kombinasyonu ile 180 ülkeye vizesiz girilebildiği belirtildi.

Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, pandemide Japon pasaportlarının Afrika ülkeleriyle aynı seviyeye geldiğini belirterek, "Japon müşterilerimiz Türk vatandaşlığı, Karadağ vatandaşlığı, Malta vatandaşlığı ve St. Kitts ve Nevis vatandaşlığı aldı" dedi.

TÜRKLER EN ÇOK 6 VATANDAŞLIK PROGRAMINA İLGİ GÖSTERİYORMUŞ

"Bağış yaparak ve program kapsamındaki tüm şartları yerine getirerek ülkelerden vatandaşlık elde edebiliyorsunuz" diyen Demirel'in verdiği bilgiye göre Türklerin en çok ilgi gösterdiği 6 tane vatandaşlık programı var. Demirel "Bunlardan 5'i Karayipler'de, bir tanesi ise 'doğrudan yatırım yoluyla istisnai hizmetler için vatandaşlığa kabul yoluyla Malta vatandaşlığı programı.' İstisnai yöntemler derken bir bağış yaparak ve bir yıl vakit geçirerek oturum süresi var. Bir yıl içerisinde belli bir süre orada zaman harcamanız gerekiyor. Grenada, St. Lucia, Antigua ve Barbuda, St. Kitts ve Nevis gibi Karayip ülkelerinde bağış miktarı 100 bin dolardan başlıyor ve süreçler 6-8 ay sürüyor. Ayrıca gayrimenkul alımında ise ekstra devlet harcı vermek şart. Örneğin; Grenada 220 bin dolar gayrimenkulün üstüne 50 bin dolar devlet harç alıyor" dedi.