TRT hukuk dinlemiyor! 25 yıllık emekçisini gerekçesiz açığa aldı, kapıdan içeri bile sokmadı

TRT’de görev yapan savaş muhabiri Elif Akkuş'un, gerekçesiz bir şekilde açığa alındığının ortaya çıkmasının ardından başlatılan hukuk mücadelesinde yeni gelişmeler yaşandı.

TRT adına 25 yıldır; terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın yargılandığı dava süreci, Güneydoğu’daki operasyonlar, 1999 Marmara depremi gibi toplumsal olayların yanında Irak, Suriye, Libya ve Mavi Marmara saldırısı gibi riskli yerlerde de görev yapan Elif Akkuş, 20 Nisan'da açığa alındı.

TRT BİNASINDAN İÇERİ ALINMADI

Akkuş, açığa alınmasının ardından Avukat Hüseyin Ersöz aracılığıyla hukuk mücadelesi başlattı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ersöz, “TRT Muhabiri Hügül Elif AKKUŞ hakkında, hukuki hiçbir gerekçe bildirilmeksizin 3 aydır Görevden Uzaklaştırma Tedbiri uygulanmaktaydı. Bugün, 3 aylık süre dolmasına karşın, TRT Haber'in kapısında bekletilen Akkuş, hiçbir gerekçe bildirilmeksizin TRT binasından içeri alınmadı” dedi.

Ersöz devamında şunları ifade etti:

Hukuk Devleti'nde idarenin kararları gerekçesiz olamaz. Hukuk Güvenliği bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasının önünde engel oluşturur. Ancak bugüne kadar TRT Teftiş Kurulu'na sunulan 5 dilekçemize de cevap alamadığımızı belirtelim.

TRT İdari Dava süreci ise devam etmekte! Yaşananlar Elif Akkuş’un geçirmiş olduğu hastalıkların da tekrarlanmasına neden olmakta... Bugün yıllarca emek verdiği TRT'nin kapısından alınmamasıyla, bir kez daha rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Akkuş’a İşgöremezlik Raporu verildi.

Birçok sıcak çatışmaya tanık olan ve gazetecilik mesleğini yaparken yaralanan, Türkiye'de "savaş muhabiri" denilince ilk akla gelen isim olan gazeteci Elif Akkuş'a, TRT-TRT Haber tarafından reva görülen muamele, Kurumun içler acısı hali hakkında fikir vermiyor mu?