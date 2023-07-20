Erdoğan, o ismi Genelkurmay Başkanı yapmak istemiyor mu? 'YAŞ'ta değişiklikler olabilir'

Gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanlığı görevine getirmek istemediği iddia edilen ismi yazdı.

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Erdoğan, o ismi Genelkurmay Başkanı yapmak istemiyor mu? 'YAŞ'ta değişiklikler olabilir'

Geride kalan seçimlerin ardından eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yerine eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler bakan olarak atadı. Güler'in yerine Orgeneral Musa Avsever'in geçici olarak atanmasına rağmen, Erdoğan'ın bu isimle çalışmak istemediği öne sürüldü.

Gazeteci Murat Yetkin, Güler'den boşalan Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever’i vekâleten de olsa atamadığına dikkati çekerek, "YAŞ'ta değişiklikler olabilir" yorumunda bulundu.

Yetkin, "Genelkurmay Başkanı'nın kim olduğunu biliyor musunuz?" başlıklı yazısında konuya ilişkin şunları yazdı:

"Bu durum Ankara’da Erdoğan’ın Genelkurmay Başkanı olarak Avsever ile çalışmak istemediği ve muhtemelen YAŞ’ta emekli edileceği şeklinde yorumlanıyor. Bunda Avsever’in 65 yaş sınırına yaklaşıyor olmasının payı olabileceği gibi, kuvvet komutanlarının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na dönemin MSB Hulusi Akar’ın isteğine karşı dava açmamasının da payı olabileceği konuşuluyor.
(...)
YetkinReport’a bilgi veren kaynaklar, bu durumda YAŞ toplantısında Erdoğan’ın göreve daha geçen yıl atamasına rağmen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun da değiştirmesi ihtimalinin bulunduğunu öne sürüyorlar.

Kaynaklar, Erdoğan’ın Avsever’in yerine getirmesi beklenen isimler arasında İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak’ın öne çıktığı görüşünde. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin bastırılması çalışmalarında yer alan Gürak, Genelkurmay İkinci Başkanı ilen Türkiye-Azerbaycan askeri görüşmelerinin eş-başkanlığını yürütmüş, eş-başkanlık yapmış, Libya harekâtına komuta etmiş daha sonra da Suriye, Irak, İran sınır bölgesinden de sorumlu olan Malatya’daki İkinci Ordu Komutanlığına atanmıştı. Gürak son yıllarda MİT’in iş birliğiyle artan PKK operasyonlarına komuta ediyor.

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Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Askeri Şura (YAŞ)
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