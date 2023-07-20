Ev sahibi gece yarısı kiracının evini bastı: Küfür yağdırdılar

Beylikdüzü’nde ev sahibinin “Oğlum geliyor, evden çıkın” diyerek gece yarısı kapıya dayanıp tehditler savurduğu Merve Çelik, “Ne benim ne de ailemin şu anda can güvenliği yok” dedi.

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İstanbul Beylikdüzü’nde dün akşam bir ev sahibi kiracısının evini basmış, küfür ve hakaretlerle evini boşaltması için tehditler savurmuştu. O anlar kiracı tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınırken, ev sahibi ve akrabalarının tehditlerinin aylardır devam ettiği öğrenildi.

Yaşanan olayı anlatan kiracı Merve Çelik, “Dün akşam 22.45 sıralarında uyuyordum. Annem ve kardeşim uyanıktı. Kardeşim ‘Abla, kapıya adamlar geldi, seni soruyorlar’ dedi. Üstümün müsait olmadığını, ’Şu an görüşemeyeceğimi söyle’ dedim. Kısa süre sonra kapıyı tekmelemeye başladılar. Hemen kalktım yataktan ama korktum. Hemen kapıyı açmadım. Kardeşime küfür etmeye başladı. Kapıyı açmadan o küfürleri videoya aldım. Daha sonra elimde telefonla kapıyı açtım. Kapıyı açtıktan sonra o küfür eden adam, ‘Merve Hanım’ demeye başladı. Tehdit etmediğini söyledi. Daha önce telefonda, ‘Sabah göreceğim seni, bu binadan çıkmayacak mısın’ gibi tehditler etmişlerdi. Polis geldiğinde bana küfür eden adam kaçmış. Şikayetçi oldum. Kardeşim mahkemeye gitti. Davacı olacağız. Can güvenliğimiz yok. Sürekli bir huzursuzluk ve tedirginlik halindeyim” dedi.

Kira kontratının dolmadığını belirten Çelik, “Kontratım dolmadı, 1,5 yıldır burada oturuyorum. Muhtemelen dönem ortasında zam yapamayacağı için ‘Oğlum evlenecek, çık’ dedi. Oğlum dediği kişi de Bayram adındaki yeğeni. 1,5 yıldır yeğeni olarak tanıdığımız kişi bir anda oğlu oldu. Mahkemeye vermelerini söyledim, onu da yapmadılar. Bunun yerine zorbalıkla bizi bezdirmeye çalıştılar. Bir sonraki sefer eğer fırsat bulurlarsa şiddet olacaktı ve bundan korkuyorum. Ne benim ne de ailemin şu anda can güvenliği yok. Dün gece uyuyamadık. Kapıya tekrar gelecekler diye çok korktum. Ne güzel ki videoya çekebildim. Bir gün iş yerimin çıkışında da beni kıstırabilirler. O yüzden can güvenliğim tehdit altında. Kendimizi rahat hissetmiyoruz ve ne yapacağımızı bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Ev sahibi Kira, kiracı Kiracı
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