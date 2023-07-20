Erdoğan Kıbrıs'ta konuştu... Kofi Annan'ı andı çağrıda bulundu: Eşit iki devletin yan yana birlikte yaşama idealini destekleyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri’nin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geçti. Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı ve Yeni Ercan Havalimanı’nın açılışı kapsamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs’la ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.

“KIBRIS ADASINDA GERGİNLİĞİ DEĞİL EŞİT İKİ DEVLETİN YAN YANA YAŞAMI İÇİN ÇAĞRIMI YİNELİYORUM”

“Havalimanımız 2016 yılında inşasına başlanan, terminal binası ve çift pisti ile geniş gövdeli uçaklara ev sahipliği yapma kapasitesine kavuştu. Her aşamasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Havalimanında gelişmiş teknoloji ve hizmet sunulmaktadır.

Yeni terminal ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir.

Bu vesileyle uluslararası toplumu Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin uğradığı izolasyonu haklı görecek veya haklı gösterecek hiçbir BM Güvenlik Konseyi kararı bulunmadığını teslim eden dönemin Genel Sekreteri Kofi Annan'ın da çağrısına kulak vererek hukuki temelden yoksun tamamen siyasi bu kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum.

Kıbrıs adasında tahakkümün gerginliği ve çatışma kültürünü değil, eşit iki devletin yan yana birlikte yaşama idealini destekleyin çağrımı yineliyorum.”