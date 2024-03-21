Eros davasında gerekçeli karar çıktı: 'Tüm duruşmalara geldi' indirimi

Küçükçekmece’de bir sitede, 1 Ocak 2024 yılında sabaha karşı İbrahim Keloğlan tarafından tekmelenerek katledilen Eros adlı kedinin ölümü hakkında görülen davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Kararda, Keloğlan’ın toplumdaki tüm baskılara rağmen duruşmaya gelmiş olması, verilen 2 yıl 6 aylık cezanın gerekçelerinden biri oldu.

SAVCI KARARA İTİRAZ ETTİ

Gazete Duvar'dan Meral Candan'ın haberine göre; Küçükçekmece’de yer alan Ali Ağa My World sitesinde yaşayan ve orada oturanlar tarafından bakımı üstlenilen Eros isimli kedi 1 Ocak 2024 tarihinde saat 03.15 sıralarında sitenin asansöründe İbrahim Keloğlan ile karşılaştı. Güvenlik kameralarının tespit ettiği görüntülerde Keloğlan, Eros’u asansörde tekmelemeye başladı.

Asansörde kaçan Eros’un peşinden gitti, kaçmaması için koridordaki kapıları kapattı ve tekmelemeye devam etti. 6 dakika boyunca süren şiddet sonucunda Eros, orada hayatını kaybetti.

Eros’un ölümüyle ilgili açılan davanın Küçükçekmece Adliye Sarayı’nda 13 Mart tarihinde görülen son duruşması, yüzlerce kişinin katılımına sahne oldu. Keloğlan hakkında hayvanseverler, hayvan hakları savunucuları ve avukatlar Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında en üst sınırdan cezalandırılarak tutuklanmasını talep etti.

Ancak mahkeme, indirim uygulayarak Keloğlan’a yurt dışı yasağıyla birlikte 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Keloğlan’ın serbest bırakılmasıyla sonuçlanan bu karar, kamuoyunda büyük bir tepki yarattı. Cumhuriyet Savcısı 18 Mart tarihli dilekçesinde kararın hukuken ve usulen yanlış olduğunu belirterek İstinafa gideceklerini belirtti.

‘TOPLUMDA OLUŞAN BASKI NEDENİYLE KAÇMA ŞÜPHESİ YURT DIŞI YASAĞI VERİLEREK BERTARAF EDİLEBİLİR’

Davayla ilgili mahkemenin gerekçeli kararı da açıklandı. Kararda şu ifadeler yer aldı: “Dosyada tüm delillerin toplanmış olması, sanığın toplumda oluşan tüm baskıya rağmen duruşmaya gelmiş olması, tutuklamanın tedbir niteliğinde olduğu, cezanın infazına yönelik bir işlem olmadığının göz önüne alındığında sanığa verilmiş olan cezanın miktarı ve dosyanın henüz kesinleşmemiş olması, sanığın toplumda oluşan baskı nedeniyle kaçma şüphesinin yurt dışı yasağı verilerek bertaraf edilebileceği değerlendirilerek sanık hakkında adli kontrol tedbirlerinden yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

Kararda ayrıca 3 yıllık cezada uygulanan 1/6 oranındaki indirimin gerekçesi de ‘cezanın sanığın geleceğindeki olası etkileri sanığın lehine takdiri indirim sebebi’ olarak değerlendirildi.