3 ilde operasyon: 94 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 ilde bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-14" operasyonlarında, 94 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

3 ilde operasyon: 94 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri terörle mücadele şube müdürlüklerince Afyonkarahisar, Ankara ve İzmir'de "Bozdoğan-14" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 94 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, şüphelilerin, hafta sonu İzmir'de gerçekleştirilen Nevruz etkinliğinde bölücü terör örgütü lehine slogan attıkları, sözde flama taşıdıkları, geçmiş dönemlerde bölücü terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıklarının belirlendiğini ifade etti.

Yerlikaya, operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale de el konulduğunu açıklayarak, "Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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