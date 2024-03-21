Süngerli odada, çocukları yıllarca istismar ettiği ortaya çıkmıştı: Bakanlık açıklama yaptı

İstanbul Bağcılar'da, bir mahalle sucusu, işyerine yaptırdığı süngerli odada mahallenin çocuklarına yıllarca tecavüz etti ve bu anları kayıt altına aldı. Dehşet, bir çocuğu gece vakti alıkoymasıyla ortaya çıktı. Yapılan baskında çok sayıda çocuğun görüntüsü ele geçirilirken, sucunun istismar ettiği çocuklardan biri ise felç geçirene kadar istismara uğramaya devam etti.

Bağcılar'da su sattığı ailenin 11 yaşındaki kızları M.Y.'yi okul çıkışında kaçırarak iş yerinde istismar eden Metin Şenay'a tepkiler sürüyor. Küçük kızın kurtarıldığı sucu dükkanında ses yalıtımı yapılan özel bir bölme bulunduğu belirtildi. Şüphelinin 2009 yılında da başka bir çocuğa istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

SES YALITIMLI BÖLME VE KAĞITLARLA 'SUS' TALİMATI

Yapılan çalışmalarda M.Y.'nin okul çıkışı beyaz bir minibüse bindiği, minibüsün ise aileye su satan Metin Şenay'a ait olduğu belirlendi. Gidebileceği yerler kontrol edilen M.Y.'den iz bulamayan aile polise giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine ekipler küçük kızın bulunması için çalışma başlattı. Polis, Metin Şenay'ın ev ve işyeri adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. Metin Şenay gözaltına alınırken ekipler işyerinde yaptıkları aramada önünde damacana dizili olan 3 ayrı bölme olduğunu fark etti.

Bölmelerin birinden çocuk sesi geldiğini duyan polis, kapıyı açınca M.Y.'yi buldu. Polisin geldiğini gören ve mahallelerinde küçük bir kızın kayıp olduğunu bilen çevredekiler, küçük kızın işyerinde bulunduğu öğrenince Metin Şenay'ı linç etmek istedi. O sırada polis işyerinin kepenklerini kapatarak şüpheliyi linç edilmekten kurtardı. Küçük kızın bulunduğu bölmenin ses yalıtımlı olduğu ve şüphelinin M.Y.'yi korkutmak için duvarlara astığı A4 kağıtlarına sessiz olması gerektiği yoksa kendisini öldüreceğini yazdığı kaydedildi. Öte yandan şüphelinin 2009 yılında da başka bir çocuğa karşı cinsel istismar suçuna karıştığı öğrenildi.

Halk TV'nin aktardıklarına göre, gözaltına alınan ve tutuklanan Metin Şenay'ın soruşturmasını Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Ele geçirilen dijital materyaller, korkunç bir gerçekliği ortaya çıkardı. Şenay, mahalleden başka çocuklara da cinsel istismarda bulunmuş ve bunu kaydetmişti.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, halktv.com.tr'de Seyhan Avşar imzasıyla yayınlanan "Gizli Bölmede Nefessiz Bırakılan Çocuklar" başlıklı özel haberle ilgili ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dün bazı basın yayın organlarında "Gizli Bölmede Nefessiz Bırakılan Çocuklar" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Haberlere konu olan şahsın tutuklu olarak yargılandığı soruşturma sürecini en başından beri yakından takip ederek davanın açılması ile birlikte müdahillik talebinde bulunduk. Haberlerde ismi geçen 2 çocuğumuz 17.11.2023 tarihinden itibaren devlet korumasında bulunmakta, istismara uğradığı iddia edilen diğer çocuklarımızla ilgili mesleki çalışmalar ise sürdürülmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tutuklu yargılanan şahsın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.