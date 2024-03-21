Diyarbakır'da coşkulu Newroz kutlaması I Leyla Zana AKP, CHP ve MHP'ye rest çekti: Artık 'hayır' diyoruz

Baharın müjdeleyicisi olan Bahar Bayramı(Newroz) her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok şehirde kutlandı.

En sonuncusu Diyarbakır'da yapılacak olan Newroz etkinliği ile kutlanıyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 8 yıl sonra sahalara inen Leyla Zana ile birlikte halay çekti.

Son Newroz kutlamasında Tunuslu dünyaca ünlü sanatçı Emel de sahne aldı.

Newroz alanı, programın başlamasından saatler öncesinde dolarken, bu yıl Diyarbakır Newroz'una 1 milyonu aşkın kişi katıldı.

Alanın büyük coşkusuyla Newroz ateşi yakıldı.

ROBOSKİ VE SURUÇ AİLELERİ DE KATILIM GÖSTERDİ

Diyarbakır Newrozu'na Roboskî aileleri, Suruç aileleri, 2015-2016 yılları arasında ilan edilen sokağa çıkma yasakları sırasında hayatını kaybedenlerin aileleri, Mazlum Doğan'ın ailesi, Deniz Poyraz'ın ailesi, faili meçhul cinayetlerle katledilen Kürt siyasetçiler ve gazetecilerin yakınları da katılım gösterdi.

Newroz etkinliğinde Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar sahneye çıktı ve konuşma yaptı. Uçar'ın ardından sanatçı Faraj Alipour sahne aldı. Alipour ve ekibinin performansı büyük beğeni topladı.

GÜLTEN KIŞANAK'TAN NEWROZ MESAJI

Yeni Yaşam'dan alınan bilgiye göre, Geçmişte Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı iken tutuklanan ve şu an DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan Adayı olan tutsak Gültan Kışanak’ın coşkulu Newroz kutlamalarına gönderdiği mesaj sahneden okundu.

Kışanak’ın mesajı şu şekilde:

“Amed Newroz’unu direnç ve umutla selamlıyorum.

Selam olsun Newroz ateşi etrafında buluşanlara…

Selam olsun zulme karşı direnenlere…

Selam olsun özgürlük sevdasıyla yanıp tutuşanlara…

Selam olsun Newroz meşalesini elden ele dört bir yana taşıyanlara…

Newroz, halkları özgürlük ve barış halayında yan yana getiren tarihi bir mirastır.

Ey tarih, umutlan! Mirasın emin ellerde.

Newroz’un Kürtler açısından daha özel anlamları var fakat Newroz bütün Ortadoğu halklarının, Kafkas halklarının ortak bayramıdır, bu anlamda da son derece önemlidir.

Demek ki, bayramlarımızı ortaklaştırabiliyorsak; acılarımızı da ortaklaştırabilir, çözümlerimizi de ortaklaştırabiliriz.

Newroz baharın müjdecisidir. Newroz ateşi bütün soğukluğu, karakışı geride bırakan, herkesin yüreğine sımsıcak yeni umutlar müjdeleyen bir bayramdır. Bütün halklar için böyledir.

Newroz baharın, değişimin müjdecisidir. Newroz gelince karakışı geride bırakır, Newroz’un sıcaklığına ve rengarenk baharına kapılarımızı açarız. O nedenle, Newroz mazlumların, ezilenlerin baharı; zalimlerin, despotların ise karakışıdır. Çünkü yaşamın özünde özgürlük vardır, baskı, zulüm esaret egemenlerin icadıdır. Yaşam her zaman özüne kavuşmak için direnir ve kazanır. Bu kez de öyle olacak, yaşam kazanacak, özgürlük kazanacak, Newroz kazanacak.

Newroz DEM’i, şimdi yaşamı ve özgürlüğü kazanmanın DEM’i!

Em li vir bûn, em li vir in û em ê her dem li vir bin. (Buradaydık, buradayız ve burada olacağız)

LEYLA ZANA 8 YIL SONRA SAHAYA İNDİ

Diyarbakır Newroz'una katılan Kürt siyasetinin simge isimlerinden Leyla Zana, sahnede bir konuşma yaptı. Zana yaklaşık 8 yıl sonra ilk kez sahaya indi.

Mezopotamya'dan alınan habere göre, Leyla Zana şunları söyledi:

"Amed sen Mezopotamya'nın siyasetisin ve kalbisin. Newroz kutlu olsun. Zekiye Alkan, bedenini ateşe vererek karanlık günleri aydınlattı. Mazlum Doğan, 3 kibritle kara günleri aydınlattı, hepimizi aydınlattı. Hepsini hürmetle anıyorum. Bir kez daha diyorum sizin emeğinize sağlık.

'BİZ BUNDAN SONRA İRADEMİZİ SADECE KENDİMİZ İÇİN KULLANACAĞIZ'

Biz kimin fikriyle uyandık. Size soruyorum; Başkan Apo'nun felsefesi ve fikirleriyle uyandık. Biz sadece belediye başkanlarını seçmeyeceğiz. İktidardaki partiler bizim aklımızla dalga geçiyor. Diyorlar ki '100 yıldır Kürtleri yönettik. Kürtler bizden razı ondan kaynaklı bize oy veriyorlar.' Bir yandan AKP, bir yandan CHP, bir yandan da MHP...Artık 'hayır' diyoruz. Biz bundan sonra irademizi sadece kendimiz için kullanacağız.

'NEWROZ’U AYDINLATIYORUZ'

Biz bencil ve paylaşmayan bir halk değiliz ama Newroz’u Newroz yapan Mazlum Doğan, Zekiye Alkan ve Rewşen’in bedenidir. Biz bedenlerimizle Newroz’u aydınlatıyoruz ve halklara mal ediyoruz. Hep birlikte kim ki kutlamak istiyorsa onlara kutlu olsun. İsterse dünyanın öbür ucunda, isterse de şimdi aramızda olsun. Onlara kutlu olsun, mutlu olsun."

'JİN JİYAN AZADÎ'

Zana, konuşmasının devamında Jîna Emînî'nin katledilmesi sonrası başlayan "Jin, jiyan, azadî" direnişine değindi. Bu sırada kitleden "Jin, jiyan, azadî" sloganı yükseldi. Zana, "Biliyorsunuz Jîna Êmîni’den sonra bir slogan insanlığa ve bütün kadınlara mal oldu. Jin Jiyan Azadî."









