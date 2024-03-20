4 çocuğu gizli bölmede yıllarca istismar etti

Bağcılar'da su satışı yapan 60 yaşındaki Metin Şenay'ın işyerinde kurduğu ses geçirmez süngerlerle kaplı odada çocukları istismar ettiği ortaya çıktı.

24 Mayıs 2023'te Bağcılar'da 12 yaşındaki M.Y., ders saatleri sona ermesine rağmen evine dönmedi. Ailenin başvurusu üzerine çevredeki kameraları inceleyen polis, saat 12.40 sıralarında okuldan çıkan M.Y.'nin, mahallenin sucusu Şenay'ın aracına bindiğini tespit edildi.

Şenay'ın işyerine baskın düzenleyen polisler, M.Y.'yi ses yalıtımlı süngerle kaplı bir odada baygın halde bulundu. Odada bulunun dijital materyallere el koyan polisler, M.Y. dışında çok sayıda çocuğun da o odada istismara uğradığı görüntülere ulaştı.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, tutuklanan Metin Şenay'ın soruşturmasını Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Yargılama sürecinde, M.Y'yi dükkana götüren Şenay'ın alıkoyduğu çocuğa "Tuvaletin gelirse buna yapacaksın" diyerek bir kap uzattığı, sonrasında da istismar ettiği ortaya çıktı.

TEHDİT ETTİ

Ayrıca Şenay'ın M.Y.'ye çocuk esirgeme yurdunda çocukların şiddete uğradığını iddia ettiği videolar izlettiği ve "Ses çıkarırsan ben tutuklanırım. Sen de çocuk esirgeme kurumuna verilirsin. Aileni bir daha göremezsin. Seni öldürürüm" diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı.

​​​​​​​Odadan çıkan görüntülerde Şenay'ın bir çocuğa 10 yıl boyunca değişik zamanlarda istismar ettiği, yakın akrabası olan 13 ve 14 yaşlarındaki iki çocuğu da defalarca kez istismar ettiği tespit edildi.

​​​​​YÜZ YILI AŞKIN HAPİS CEZASI İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Şenay'ın dört çocuğa karşın "Cebir, tehdit ve hile kullanarak, silahla ve cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma", "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Müstehcen yayınların üretiminde çocukların kullanılması" suçlarından yüzyılı aşkın hapis cezası istedi.

YENİ MAĞDURLAR ÇIKABİLİR

​​Öte yandan Başsavcılık, Şenay'a ait ele geçirilen bir dijital materyali ise bilirkişiye yolladı. Şifreli olan materyalde başka mağdur çocukların da yer alabileceği belirtildi.

İSTİSMAR DAVASINDAN BERAAT ETMİŞTİ

Metin Şenay, 2009 yılında Gaziosmanpaşa'da bir çocuğa yönelik istismar suçlaması ile Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanıp delil yetersizliği gerekçe gösterilerek beraat etmişti.