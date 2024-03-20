Birgün yazarı Attila Aşut serbest bırakıldı
Birgün yazarı Attila Aşut, gözaltına alınarak ifade vermek üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Aşut, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Birgün yazarı Attila Aşut’un Ankara’daki evinden gözaltına alınarak ifadeye götürüldüğü bildirildi.
Birgün’ün duyurduğu habere göre, Attila Aşut Ankara'daki evinde gözaltına alındı.
Aşut’un ifade vermek üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
Birgün’den yapılan açıklamada, gazete avukatlarının süreci takip etmek üzere harekete geçtiği bildirildi.
Aşut, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Birgün gazetesi Ankara Temsilcisi Nurcan Gökdemir, Aşut'un terör örgütünü finanse etmekle suçlandığını söyleyerek "25 yıldır cezaevinde yatan bir mahkuma destek amacıyla toplamda 600 TL yardım gönderdiği için "Terör örgütünü finanse" etmekle suçlanan ve sabah saatlerinde evinden gözaltına alınan yazarımız Atilla Aşut serbest bırakıldı" dedi.